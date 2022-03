Back 4 Blood: Erster großer DLC „Tunnels of Terror“ und neue Spielerzahl angekündigt

In "Back 4 Blood" wartet bald eine neue Herausforderung auf euch. Die Erweiterung "Tunnels of Terror" erscheint im April. Ebenfalls wurden zehn Millionen Spieler bestätigt.

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler Turtle Rock Studios haben für „Back 4 Blood“ die erste große Inhaltserweiterung angekündigt. Sie hört auf den Namen „Tunnels of Terror“ und soll am 12. April 2022 erscheinen.

Darüber hinaus gaben die Unternehmen bekannt, dass „Back 4 Blood“ von mehr als zehn Millionen Spielern in Angriff genommen wurde. Warner Bros. Games bezeichnet den Titel in dieser Hinsicht als „die meistverkaufte neue IP des Jahres 2021 auf Konsolen“ – basierend auf den US-amerikanischen Daten der NPD Group.

Sieben verschiedene Dungeons voller Tunnel

„Einen solchen Meilenstein in der kurzen Zeit seit dem Start von Back 4 Blood zu erreichen, ist ein historisches Ereignis für unser Studio und diese Franchise“, so Steve Goldstein, Präsident und General Manager der Turtle Rock Studios, in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns darauf, den Schwung mit unserer kommenden Erweiterung ‚Tunnels of Terror‘ fortzusetzen, die den Fans weitere kooperative Inhalte bietet, um die Welt der Ridden weiter zu säubern.“

Wenn die „Back 4 Blood“-Erweiterung „Tunnels of Terror“ am 12. April 2022 erscheint, können sich Teams von bis zu vier Freunden in eine neue Koop-Aktivität namens „Ridden Hives“ stürzen, in der sie sieben verschiedene Dungeons voller labyrinthischer Tunnel unter den Tiefen von Evansburgh, die von einem neuen Ridden-Typ, dem Warped Ridden, befallen sind, erkunden.

Um exklusive Beute und Belohnungen zu erhalten, die nur in der „Ridden Hives“-Aktivität angeboten werden, müssen die Spieler die neuen Warped Ridden, darunter die Landminen setzenden Urchins, die monströsen Shredders und die Schaden verursachenden Ripper, ausmanövrieren und besiegen. Die neuen Warped Ridden-Varianten sind auch im PvP-Schwarm-Modus spielbar.

Die neue Erweiterung für „Back 4 Blood“ führt ebenfalls zwei neue spielbare Cleaner ein – Sharice, eine axtschwingende Feuerwehrfrau, und Heng, eine knallharte, unbestechliche Gastronomin. Außerdem enthält „Tunnels of Terror“ acht exklusive Charakter-Skins, sieben neue legendäre Waffen, zwölf neue Waffen-Skins, neue Karten und mehr.

Weitere Meldungen zu Back 4 Blood:

Die Erweiterung wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Schwierigkeitsgrads „No Hope“ herausgegeben. Zu beachten ist, dass alle spielbaren Inhalte der Erweiterung „Tunnels of Terror“ für alle Spieler einer Gruppe zugänglich sein werden, solange ein Spieler dieser Gruppe die Erweiterung gekauft hat.

„Back 4 Blood“ ist für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC über Steam und Epic Games Store sowie über den Xbox Game Pass erhältlich. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Back 4 Blood.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren