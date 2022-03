Saturn und Amazon: 3 für 2-Aktion mit Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Dying Light 2 und mehr

Saturn lässt euch beim Kauf neuerer und älterer Spiele ein paar Euro sparen. So kehrte die bekannte 3 für 2-Aktion zurück, die euch beim Kauf dreier Produkte eines der Games "gratis" überlässt.

Update: Auch bei Amazon wurde eine 3 für 2-Aktion gestartet, die euch ein Spiel rechnerisch kostenlos beschert.

Amazon: 3 Artikel zum Preis von 2

Ursprüngliche Meldung: Saturn hat einen beliebten Sale zurückgebracht, der euch günstiger in den Besitz recht neuer Spiele kommen lässt. Auch zahlreiche PS5-Games sind dabei, wobei „Horizon Forbidden West“ erst in der vergangenen Woche auf den Markt gebracht wurde.

Wie immer gilt bei solchen Aktionen: Ihr packt drei Spiele aus der Auswahl, die diesmal fast das gesamte Sortiment umfasst, in den Warenkorb und müsst am Ende nur zwei dieser Games bezahlen. Das dritte bekommt ihr ohne Zusatzkosten obendrauf. Mit einem Klick auf den nachfolgenden Link geht es direkt zur Aktion:

Saturn: Gaming Aktion 3 für 2

Ein kleines Rechenbeispiel: Wählt ihr beispielsweise „Uncharted Legacy of Thieves“, „Horizon Forbidden West“ und „Dying Light 2“, zahlt ihr für das gesamte Paket am Ende nur 139,97 Euro inklusive Versand, was einem Preis pro Spiel von 46,66 Euro entspricht. Ohne Rabatt wären es 179,97 Euro zuzüglich 4,99 Euro Rabatt.

Zur Auswahl stehen etliche Spiele für verschiedene Systeme, darunter PS5, PS4, PC und Xbox. Zu den Games gehören ebenfalls „FIFA 22“, „DOOM“, „Assassin’s Creed Valhalla“, „Call of Duty Vanguard“, „Battlefield 2042“ und weitere Titel. Insgesamt sind aktuell 171 PS5-Spiele und 814 PS4-Games vertreten.

Zudem hat Saturn das am 4. März 2022 erscheinende „Gran Turismo 7“ in die Übersicht gemogelt. Es scheint (momentan noch) kein Bestandteil der Aktion zu sein und bei einer Auswahl des Spiels zusammen mit zwei berechtigten Games wird am Ende kein Rabatt gewährt.

Update: Auch „Gran Turismo 7“ nimmt mittlerweile an der Aktion teil und ihr könnt den Titel zusammen mit anderen Games in den Warenkorb packen und den Rabatt beanspruchen.

So funktioniert der Sale:

Wählt 3 Spiele aus der Übersicht aus

Packt sie gemeinsam in den Warenkorb

Im Warenkorb erfolgt der Preisabzug automatisch

Beim Sale ist zu beachten, dass immer der Preis des günstigsten Spiels abgezogen wird. Solltet ihr demnach zwei Spiele für 70 Euro und eins für 20 Euro in den Warenkorb packen, ist der prozentuale Rabatt natürlich geringer als bei drei gleichteuren Games.

Die Rabattaktion läuft bis zum 8. März 2022. Die weiteren Bedingungen sind auf der oben genannten Angebotsseite zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Saturn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren