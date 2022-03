Twisted Metal: Erste Details zur TV-Serie – Action-Comedy auf Peacock

Die neue „Twisted Metal“-TV-Serie hat bei Peacock ein erstes Streaming-Zuhause gefunden, wie sich einem Bericht von Variety entnehmen lässt. Ebenfalls gibt es Hinweise darauf, dass die Grundausrichtung der Produktion auf „Action-Comedy“ liegt.

Die Serie wird aus halbstündigen Episoden bestehen, die auf der PlayStation-Franchise basieren. Anthony Mackie („The Falcon and the Winter Soldier“) schlüpft in die Hauptrolle. Er wird die Serie ebenfalls produzieren. Das Drehbuch zu „Twisted Metal“ stammt aus der Feder von Michael Jonathan, der zuletzt durch seine Arbeit an der Netflix-Serie „Cobra Kai“ bekannt wurde.

Eine adrenalingeladene Comedy-Serie

„Twisted Metal ist seit mehr als 25 Jahren ein weltweites Phänomen. Doch die kreative Vision für diese Live-Action-Adaption, die von Michael Jonathan Smith, Rhett Reese und Paul Wernick geleitet wird, hat uns umgehauen. Außerdem hat Anthony Mackie in der Hauptrolle die Sache unbestreitbar gemacht“, so Lisa Katz, President of Scripted Content, NBCUniversal Television.

Die „adrenalingeladene Comedy-Serie“ sei bei Sony Pictures Television, Playstation Productions und Universal Television in besten Händen und soll die perfekte Ergänzung für Peacock sein.

„Twisted Metal“ ist bereits die zweite Fernsehserie von PlayStation Productions. Es ist ein Studio, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde, um die Original-Spiele für Film und Fernsehen zu adaptieren. Bei der erste Fernsehserie handelt es sich um „The Last of Us“ von HBO. Z sehen sein werden darin die „Game of Thrones“-Darsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey, die in die Rollen von Joel und Ellie schlüpfen.

Gerüchten zufolge befindet sich ebenfalls ein Reboot von „Twisted Metal“ in der Entwicklung. Verantwortlich sei Sonys Firesprite-Studio. Das Reboot soll sich ursprünglich bei Lucid Games in der Entwicklung befunden haben. Laut VGC sei unklar, warum Sony beschlossen hat, den Kurs zu ändern. Ältere Meldungen zu „Twisted Metal“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

