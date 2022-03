Elden Ring: Neues Mini-Update für PS5 und PC veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment und From Software veröffentlichten das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ in der vergangenen Woche für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Nach den überschwänglichen Kritiken, die inzwischen einen Wertungsschnitt von 96 Punkten ergeben, erreichen auch die Verkaufszahlen neue Höchstwerte für das Entwicklerstudio.

Ein nächstes kleines Update

Allerdings hat „Elden Ring“ mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, die je nach Plattform gravierender ausfallen können. Am härtesten hat es die PC-Spieler getroffen, die mit massiven Framerate-Einbrüchen, Abstürzen und weiteren Problemen zu kämpfen haben. Auch auf der PlayStation 5 sind Abstürze keine Seltenheit, wobei auch das automatische Speichersystem nicht reibungslos funktioniert. Deshalb wird empfohlen, dass man das Spiel über das Menü selbst beendet.

Nun haben die Entwickler ein weiteres Update für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht, das einige weitere Verbesserungen vornimmt. Folgende Änderungen wurden mitgeteilt:

PlayStation 5

Änderungen an dem Speicherstandfortschritt, wenn das Spiel nicht geschlossen wird

PC

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Grafikkarte nicht genutzt wurde, was zu einer langsamen Performance führte

Es wurde ein Fehler behoben, der das Spiel im Kampf gegen den Feuerriesen unter bestimmten Umständen zum Absturz brachte

Es wurden einige weitere Fehler behoben

From Software hat sich bisher für die regelmäßige Veröffentlichung von kleinen Updates entschieden, die die schwerwiegendsten Probleme schnellstmöglich in den Griff bekommen sollen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass bald auch ein umfangreicheres Update erscheinen wird, das auf allen Plattformen Verbesserungen vornehmen wird. Zumindest kann man erkennen, dass From Software mit Hochdruck an den Fehlerbehebungen arbeitet.

Aktuell handelt es sich bei der PS4-Version um die leistungstechnisch beste Fassung von „Elden Ring“. Wenn man sie auf der PlayStation 5 spielt, kann man sogar stabile 60 fps erleben, die auf den anderen Plattformen aktuell eher Wunschdenken sind. Sobald weitere Informationen zu den nächsten Updates mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

