Auch vor der Videospielbranche machte der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine natürlich nicht Halt. So spendeten Studios wie CD Projekt, Ubisoft oder 11bit beispielsweise für Institutionen wie das Rote Kreuz in der Ukraine.

Nachdem russische Sportler, Teams und Nationalmannschaften in den vergangenen Tagen von diversen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen wurden, könnte der US-Publisher Electronic Arts in den kommenden Tagen nachziehen. Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson unter Berufung auf eine ihm vorliegende E-Mail an die Belegschaft von Electronic Arts berichtet, sollen sich die Verantwortlichen des Unternehmens aufgrund der aktuellen Entwicklung dazu entschlossen haben, Russland aus den hauseigenen Sportspielserien „NHL“ und „FIFA“ zu verbannen.

„In einer neuen Firmen-E-Mail hat EA angekündigt, Russland aufgrund der Invasion in der Ukraine aus FIFA- und NHL-Spielen zu entfernen“, berichtet Henderson. Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Electronic Arts noch aussteht, bleibt abzuwarten, wie umfangreich dieser Schritt im Endeffekt ausfallen wird. Sollten sich die Angaben von Henderson bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass die russischen Nationalmannschaften aus den besagten Spielen entfernt werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ein Fragezeichen steht jedoch hinter den russischen Vereinsmannschaften, die beispielsweise in „FIFA 22“ enthalten sind. Hier haben wir es mit den drei Moskauer Vereinen Lokomotive, ZSKA und Spartak zu tun. Ebenfalls unklar ist, ob auch russische Athleten betroffen wären, die bei den verschiedenen NHL-Teams ihr Geld verdienen oder aber bei einem der zahlreichen lizenzierten Clubs der „FIFA“-Reihe angestellt sind.

Denkbar wäre beispielsweise, dass wie bei den Olympischen Spielen oder anderen Wettbewerben lediglich die russische Fahne verbannt wird, während die betroffenen Spieler unter einer neutralen Fahne als „Athleten aus Russland“ geführt werden. Sollte Electronic Arts diesbezüglich für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich auf den aktuellen Stand der Dinge.

Ein kleiner Hinweis: Aufgrund des emotional aufgeladenen Themas und des zu erwartenden Moderationsaufkommens haben wir uns dazu entschlossen, die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Wir bitten um euer Verständnis.

In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 2, 2022