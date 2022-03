Fortnite: Ezio Auditore-Outfit im Code entdeckt – Ankündigung in Kürze?

In der Vergangenheit fanden diverse bekannte Videospielserien in Form von entsprechenden Crossovern den Weg in den beliebten Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ – darunter „God of War“, „Halo“ oder „Resident Evil“.

Nachdem in den letzten Wochen Gerüchte um mögliche Crossover mit ausgewählten Serien aus dem Hause Bethesda Softworks die Runde machten, erreichten uns heute weitere unbestätigte Details zu kommenden Inhalten. Im Detail geht es um ein Outfit des „Assassin’s Creed 2“-Protagonisten Ezio Auditore, das im Quellcode von „Fortnite“ entdeckt wurde und laut dem Dataminer „ShiinaBR“ auf eine nahende Ankündigung hindeuten könnte.

Die legendären versteckten Klingen kehren zurück

Wie unter Berufung auf den Quellcode von „Fortnite“ weiter berichtet wird, können die ikonischen versteckten Klingen von Ezio Auditore als Erntewerkzeug verwendet werden, um Bäume zu fällen oder Ressourcen zu sammeln. Darüber hinaus macht es laut „ShiinaBR“ den Anschein, als hätten die Spieler die Möglichkeit zu wählen, ob sie Ezios kultige Assassinen-Kapuze aufsetzen möchten oder nicht. Eine offizielle Bestätigung des neuen Outfits steht allerdings noch aus.

Zuletzt hielten passend zum Kinostart des ersten Films Inhalte auf Basis von Naughty Dogs Kult-Reihe „Uncharted“ Einzug in „Fortnite“. Darunter Outfits der beiden beliebten „Uncharted“-Charaktere Nathan Drake und Chloe Frazier sowie neue Spitzhaken und ein exklusives Emote.

„Fortnite“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

