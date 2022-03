Zum Leidwesen der Community konnte das im Oktober 2017 veröffentlichte „Gran Turismo Sport“ die Erwartungen nicht ganz erfüllen und sorgte vor allem mit den fehlenden Singleplayer-Inhalten für lange Gesichter.

Am 4. März 2022 und somit Ende der Woche geht die beliebte Rennspiel-Serie aus dem Hause Polyphony Digital mit „Gran Turismo 7“ in die nächste Runde und soll endlich wieder in die Spur finden. Ob dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt war, verraten die internationalen Reviews, die uns am heutigen Mittag erreichten. So viel vorweg: In unseren Test staubte „Gran Turismo 7“ 8.5 von 10 möglichen Punkten ab. Während die Karriere und die authentische Erfahrung auf der Strecke zu gefallen wissen, sorgen kleinere Schwächeren wie die nicht immer überzeugende KI oder das enttäuschende Schadensmodell für Abzüge in der B-Note.

Doch wie sehen unsere internationalen Kollegen das Ganze? Die Redakteure von IGN vergeben beispielsweise 9 von 10 Punkten und führen aus: „Gran Turismo 7 vermischt das zukunftsweisende Format des ursprünglichen GT mit dem strengen, aber sehr erfolgreichen Fokus von GT Sport auf wettbewerbsfähige Online-Rennen und macht ein paar Fehler. Ist aber eine starke Podiumsleistung des Entwicklers Polyphony Digital.“

Ebenfalls 9 von 10 Punkten vergibt PSU und merkt an: „Obwohl Gran Turismo 7 sicherlich das Gepäck einiger der schwächeren Elemente früherer Spiele zu tragen hat, ist es eine standhafte Rückkehr zu den großzügigen Einzelspieler-Kampagnenangeboten der alten Zeit zusammen mit einer deutlich verbesserten visuellen Präsentation und vor allem einer tief empfundenen Liebe zu Autos. Durch jeden Aspekt des Spiels wird sichergestellt, dass eine einzige Aussage wahr ist – Gran Turismo ist zurück.“

Gamingbolt hingegen zückt mit 10/10 eine Traumwertung: „Es wird schwer sein, ein Spiel zu finden, das so liebevoll gestaltet ist wie Gran Turismo 7. Der König der Rennspiele ist zurück und mit was für einer triumphalen Rückkehr.“

Und bei We Got This Covered heißt es bei einer 9/10-Wertung: „Gran Turismo 7 ist eine Real-Driving-Simulator-Offenbarung, die die Leistung der PlayStation 5 und den DualSense-Controller voll ausnutzt, um eines der besten Rennspiele aller Zeiten zu erschaffen.“

Weitere internationale Wertungen:

Eine komplette Übersicht über alle internationalen Reviews findet ihr wie gehabt auf Metacritic.

