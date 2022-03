Phil Spencer: Respekt für die Entwickler, fordert der Xbox-Chef

Phil Spencer liegt es am Herzen, dass die Entwickler von Videospielen respektiert werden. Der Konsolenkrieg sollte dabei laut dem Xbox-Oberhaupt keine Rolle spielen.

„Eine Sache, die ich sagen möchte, ist, dass wir die Schöpfer respektieren sollten. Ich glaube, es kommt sehr oft vor, dass Kreationen zu einer Art Waffe gemacht und in Kämpfen zwischen Plattformen und anderen Dingen eingesetzt werden„, meint Spencer.

Stattdessen sollten sich die Spieler lieber über die hohe Anzahl an hochwertigen Spielen freuen:“Lasst uns einfach die Tatsache feiern, dass so viele großartige Spiele von so vielen Entwicklern herauskommen, und erkennen, dass dies eine Grundlage dafür ist, wohin sich diese Industrie entwickeln wird.“

Spencers Appell an die Spieler: „Spielt weiter, nutzt eure Stimme, versteht die Macht der Kreativität, die Macht der Gemeinschaft.“

In der Vergangenheit betonte Spencer schon einmal, dass er vom Konsolenkrieg nichts hält. Vorwiegend gehe es ihm darum. die Branche im Allgemeinen wachsen zu lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, plant Microsoft unter anderem einen App Store für alle Plattformen.

Weitere Meldungen zu Phil Spencer:

Der Xbox-Chef blickt inzwischen auf eine 35-jährige Karriere zurück und hat sich vom Praktikanten zu einem der mächtigsten Videospielmanager hochgearbeitet. Deshalb durfte er auf den kürzlich stattgefundenen DICE Awards den Lifetime Achievement Award entgegennehmen.

In seiner Dankesrede sprach er unter das toxische Verhalten in der Videospielindustrie an. Zukünftig soll alles mögliche unternommen werden, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter in der Branche respektvoll behandelt wird.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Phil Spencer.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren