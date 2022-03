PS4 & PS5: PSN Store Deals mit mehr als 500 Angeboten

Unter anderem ist "Brothers: A Tale Of Two Sons" im Angebot.

Im PlayStation Store wurde auch in dieser Woche ein neuer Sale gestartet, der euch beim Kauf ausgesuchter Spiele ein paar Euro sparen lässt. Mehr als 500 Angebote umfasst die Rabattaktion diesmal, darunter kleinere und größere Titel.

Erstmals im PSN-Sale vertreten ist beispielsweise das „Machinarium + Creaks Bundle“, das mit 10,49 statt 29,99 Euro zu Buche schlägt. Der Rabatt liegt entsprechend bei 65 Prozent. Die „Gear.Club Unlimited 2 Ultimate Edition“ bekommt ihr im Zuge der Rabattaktion für 29,99 statt 39,99 Euro. Die „Far Cry 6 Deluxe Edition“ ist für 53,99 statt 89,99 Euro dabei. Es ist bereits die zweite Preissenkung auf diesen Betrag.

Hell Let Loose, Diablo 3 und mehr

Schon mehrfach im Sale vertreten und einmal als PS Plus-Titel dabei war „Hell Let Loose“. Zuschlagen könnt ihr für 27,99 statt 39,99 Euro, was einem Rabatt von 30 Prozent entspricht. Ein regelrechter Dauergast ist „Outlast“. An fast 40 PSN-Sales nahm der Titel bisher teil. Diesmal sind es 3,79 statt 18,99 Euro. 2021 waren es schon einmal 2,84 Euro. Auch „Outlast 2“ ist erneut vertreten – diesmal für 5,99 statt 29,99 Euro.

bekommen PS Plus-User momentan ohne Zusatzkosten, nicht aber den Season Pass. Allerdings ist dieser für 15,99 statt 24,99 Euro im Sale vertreten. Obendrauf könnt ihr diepacken. Hier werdet ihr einige Tage lang mit 19,79 statt 59,99 Euro zur Kasse gebeten. Diebekommt ihr für 7,49 statt 29,99 Euro. Aber auch auch hier gilt. Der Ubisoft-Titel ist kein seltener Gast in den PSN-Sales.

Ebenfalls im PSN-Sale aufgelistet sind Spiele wie „Little Nightmares“ für 4,99 statt 19,99 Euro, „Mirror’s Edge Catalyst“ für 4,99 statt 19,99 Euro, „The Last of Us: Left Behind“ für 4,99 statt 9,99 Euro und „Brothers: A Tale Of Two Sons“ für 3,99 statt 19,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Die komplette Übersicht über die nahezu 550 Angebote sollte im Laufe des Tages im PlayStation Store auftauchen. In der Zwischenzeit hilft euch die Auflistung auf psprices.com weiter.

Im PlayStation Store könnt ihr ebenfalls die Spiele in die Bibliothek packen, die gestern in das PlayStation Plus-Angebot wanderten. Eine Übersicht über die vier „Gratis-Games“ findet ihr in dieser Meldung.

