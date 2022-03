Babylon’s Fall: Action-RPG ab sofort erhältlich – Erste Season gestartet

Mit "Babylon's Fall" ist ab sofort das neueste Werk aus dem Hause Platinum Games erhältlich. Versprochen wird ein kooperatives Action-Rollenspiel, in dem ihr den namensgebenden Turm von Babel erkundet und nach Schätzen durchforstet.

Nachdem Käufer der digitalen Deluxe-Edition bereits Anfang der Woche loslegen durften, ist das von Platinum Games entwickelte Coop-Abenteuer „Babylon’s Fall“ ab sofort auch ganz offiziell erhältlich.

Versprochen wird ein knackiges Action-Rollenspiel, in dem ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließt und den namensgebenden Turm von Babel erkundet. Da kein Durchlauf dem anderen gleicht, dürft ihr euch jedes Mal über neue Herausforderungen und Belohnungen freuen. Wie bereits vor dem offiziellen Release von „Babylon’s Fall“ bestätigt wurde, soll das kooperative Action-Rollenspiel über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Herausforderungen unterstützt werden.

Erster Battle-Pass wird kostenlos angeboten

Während spätere Battle-Pässe sowohl in einer Gratis-Version als auch einer kostenpflichtigen Fassung angeboten werden, werden der erste Battle-Pass und die damit verbundenen Inhalte ohne weitere Kosten ins Rennen geschickt. Durch das Absolvieren von Quests sammelt ihr Battle-Points, die anschließend in die Belohnungen des laufenden Battle-Pass investiert werden können. Nach dem aktuellen Stand der Dinge ist geplant, „Babylon’s Fall“ in Abständen von jeweils drei Monaten mit neuen Seasons und Battle-Pässen zu versehen.

Die erste Season startet mit sofortiger Wirkung und trägt den Namen „Eternal Tower“. Wer sich alle Belohnungen der ersten Season sichern möchte, hat laut Platinum Games bis zum 31. Mai 2022 Zeit dazu. „Babylon’s Fall“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich.

