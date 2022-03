Death Stranding: Director’s Cut für den PC in neuem Trailer vorgestellt

Der Director’s Cut für Hideo Kojimas „Death Stranding“ wird am 30. März für den PC veröffentlicht. Ein neuer Trailer zeigt nun, was die Spieler von der aktualisierten Version des Spiels erwarten können.

Der Publisher 505 Games hat unlängst einen neuen Trailer zu „Death Stranding: Director’s Cut“ für den PC veröffentlicht. In dem Clip wird gezeigt, welche neuen Features die aktualisierte Version des Spiels mit dem „The Walking Dead“-Schauspieler Norman Reedus mit sich bringt.

Der Director’s Cut für „Death Stranding“ wird am 30. März 2022 für den PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht. PC-Spieler, die das Original bereits besitzen, können die neueste Version zu einem vergünstigten Preis erwerben.

Trailer zeigt neue Funktionen des Director’s Cut

Zu den neuen Funktionen, die mit der neuesten Auflage von „Death Stranding“ eingeführt werden, gehört beispielsweise der Schießstand. Dort können Spieler lernen, mit den Waffen umzugehen. Zudem lassen sich verschiedene Ziele erfüllen, die unterschiedliche Boni freischalten. Wer es ein wenig kompetitiver mag, kann mit anderen Spielern um die höchste Punktzahl in den Drills kämpfen. Je weiter man in der Story von „Death Stranding“ voranschreitet, desto mehr Missionen und Waffen werden dafür freigeschaltet.

Die Maser Gun ist eine neue Wumme im „Death Stranding: Director’s Cut“, die durchgehend Stun-Schaden an Gegnern verursachen kann. Auch neu ist, dass es mit der aktualisierten Version des Spiels möglich ist, Bosskämpfe erneut zu besuchen. Diese lassen sich im privaten Quartier aufrufen und wiederholen, so oft man will. Für Spieler, die die Musik von „Death Stranding“ genießen, wurden mit dem Director’s Cut gleich acht neue Tracks hinzugefügt. Darüber hinaus gibt es ein weltweites Ranking-System.

Zuvor hatte der Publisher 505 Games bereits die PC-Systemanforderungen für das Spiel genannt. Zudem wurden einige weitere neue Features des Director’s Cut für „Death Stranding“ enthüllt, wie etwa neue Kampfmechaniken oder verbesserte Nahkampfangriffe. Zudem soll es ein Frachtkatapult geben, mit dem sich die Fracht über große Distanz transportieren lässt.

