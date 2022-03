Destiny 2 – Die Hexenkönigin: Waffe klingt wie Makkaroni mit Käse

Die Corona-Pandemie hat auch die Entwicklung von „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ beeinflusst. So nutzten die Mitarbeiter unter anderem ihre Umgebungen, während sie von zu Hause aus arbeiteten.

Am 22. Februar 2022 hat Bungie die neueste Erweiterung für „Destiny 2“ veröffentlicht. Normalerweise erscheinen die neuen Abenteuer über den Reisenden und seine Hüter im September. „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ musste jedoch unter anderem während der anhaltenden Conona-Pandemie um einige Monate verschoben werden.

In einem Interview sprachen die Entwickler nun über die Schwierigkeiten, die die Arbeit von zu Hause aus mitbrachte. Besonders das Audio-Team wurde während der Zeit auf eine harte Probe gestellt. Dafür können sie jedoch eine lustige Geschichte darüber erzählen, wie sie auf den Sound der derzeit schrägsten Waffe im Destiny-Universum gekommen sind.

Entwickler wird beim Kochen zu Sounds inspiriert

Der exotische Granatenwerfer Parasit ist eine der neuen Waffen, auf die die Spieler vor dem Release von „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ besonders gespannt waren. Die Powerwaffe schießt nämlich kleine Scharwürmer ab, die beim Aufprall explodieren. Nachdem die Hüter die Waffe in einem der ersten Gameplay-Trailer gesehen hatten, wurde diese in den sozialen Medien mit zahlreichen Memes gefeiert.

Bei einem kürzlich stattgefundenen Interview sprach der Audio-Lead von „Die Hexenkönigin“, Evan Buehler, über die Herausforderung, überzeugende Audiodaten zu erstellen, während man von zu Hause arbeitet. Dabei wurde er gefragt, was die seltsamsten Sounds waren, die in der Erweiterung verwendet wurden. Dabei wurden besonders die Geräusche des „Wurmwerfers“ Parasit hervorgehoben.

„Bei Parasit, dem Wurmwerfer, sind einige der darin enthaltenen Sounds Geräusche, die man vielleicht zu Hause finden kann“, so Buehler. „Wenn ihr jemals frische Nudeln gemacht habt, insbesondere Rindfleisch-Makkaroni mit Käse, und sie ein bisschen umgerührt habt. Ich weiß, dass einige dieser Geräusche verwendet wurden, um die Sounds zu kreieren. Es ist vielleicht nicht so toll oder seltsam, aber es ist etwas, was man im eigenen Zuhause erleben oder verstehen kann.“

Nach dem Release von „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ warten die Spieler noch auf die Freigabe des neuen Raids. Dieser soll „Der Schwur des Schülers“ heißen und am 5. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten. Weitere Informationen zu dem Raid sollen bald folgen.

