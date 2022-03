Elden Ring: Der größte UK-Launch seit Call of Duty Vanguard

Die Veröffentlichung von "Elden Ring" ist seit Rockstars "Red Dead Redemption 2" aus dem Jahr 2018 in Großbritannien der größte Launch eines Spiels jenseits der Dauer-Blockbuster "FIFA" oder "Call of Duty".

„Elden Ring“ legte in der vergangenen Woche einen hervorragenden Launch hin, was nicht zuletzt für den britischen Markt gilt, zu dem heute ein paar Zahlen eintrafen. Demnach war die Veröffentlichung von „Elden Eing“ dort die größte Markteinführung seit der Veröffentlichung von „Call of Duty Vanguard“.

Der FromSoftware-Titel steht momentan auf Platz eins der digitalen und physischen GSD-Charts und konnte sich in der ersten Woche besser als seinerzeit „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Cyberpunk 2077“ verkaufen.

PS5 hat bei den Verkäufen die Nase vorne

Digitale Downloads machten über 68 Prozent der Verkäufe aus, wobei PC und Xbox die treibenden Plattformen waren. Rund 85 Prozent der Verkäufe auf der Xbox wurden digital erzielt, auf dem PC waren es 73 Prozent. PS5 und PS4 kamen auf mehr als 50 Prozent.

Bei den digitalen und physischen Verkäufen machte die PS5 32 Prozent der Gesamtverkäufe aus. Die PS4 kam auf 9 Prozent, was zusammengerechnet einem Anteil von 41 Prozent entspricht. Der Rest verteilt sich auf PC (30 Prozent) und Xbox-Konsolen (29 Prozent).

Zum Vergleich: Allein der physische Verkaufsstart von „Elden Ring“ schlug „Dark Souls 3“ aus dem Jahr 2016 um 26 Prozent. Es ist besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, wie sehr der digitale Markt in den vergangenen sechs Jahren an Stellenwert gewann. Mit einem Metascore von 97 konnte FromSoftware allerdings eines der besten Spiele der letzten Jahrzehnte erschaffen.

In den digitalen Top 10 der britischen Charts kam „FIFA 22“ in der vergangenen Woche auf den zweiten Platz, gefolgt von „Horizon: Forbidden West“ auf Platz drei, „GTA 5“ auf Platz vier und „Horizon: Zero Dawn“ auf dem fünften Platz.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

In den kombinierten digitalen und physischen Charts liegt „Horizon: Forbidden West“ auf Platz zwei hinter „Elden Ring“ und vor „FIFA 22“ auf Platz drei, „GTA 5“ auf Platz vier und „Pokemon Legends: Arceus“ an fünfter Stelle.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren