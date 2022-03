Derzeit arbeiten die Entwickler von Firaxis fieberhaft an der Fertigstellung des Strategie-Titels „Marvel’s Midnight Suns“, der mittlerweile für eine Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2022 vorgesehen ist.

Im Gespräch mit Gamesradar ging Jake Solomon, der verantwortliche Game-Director hinter „Marvel’s Midnight Suns“, auf die spielerische Umsetzung ein und wies darauf hin, dass wir es thematisch im Prinzip mit dem kompletten Gegenteil von „XCOM“ zu tun haben. Denn während ihr in „XCOM“ „auf einer Karte mit übermächtigen und furchterregenden Aliens gefangen seid“, übernehmt ihr im neuen Projekt von Firaxis die Kontrolle „über einen coolen Superhelden, der unter seinen Gegnern für Angst und Schrecken sorgt“.

„Mechanisch wie thematisch ist es das komplette Gegenteil von XCOM“, so Solomon weiter.

So viele Informationen wie möglich

Ein weiteres Ziel der Entwickler bestand darin, den Spielern und Spielerinnen vor der Auswahl ihres nächsten Zuges so viele Informationen wie möglich zu liefern. Solomon dazu: „Midnight Suns ist ein weiterer Schritt in die Richtung, dem Spieler so viel wie möglich zu sagen. Unsere Feinde haben ein Symbol auf ihrer Flagge, das besagt: ‚Ich werde diesen Helden in der nächsten Runde angreifen‘. Und Ihre Fähigkeiten sagen genau, was sie tun werden. Wir haben ein prozentuales [Wahrscheinlichkeits-]Element im Spiel, nämlich wenn Sie jemanden in ein Loch oder von einem Gebäude stoßen. […] Sie können ihre Aktionen im Voraus planen“.

„Marvel’s Midnight Suns“ versteht sich spielerisch als ein klassischer Strategie-Titel, in dem ihr euch einen eigenen Superhelden erstellt und den Kampf gegen Lilith, die Mutter aller Dämonen, aufnehmt. Dabei seid ihr allerdings nicht alleine. Stattdessen gesellen sich weitere Helden zu eurer Gruppe und können von euch über das Schlachtfeld dirigiert werden.

„Marvel’s Midnight Suns“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

