PS5 Pro & PSVR2: Export „mysteriöser Konsolen-Prototypen“ sorgt für Spekulationen

Aktuellen Berichten zufolge verschickte Sony Interactive Entertainment Europe einen Schwung "geheimnisvoller Konsolen-Prototypen" nach Nordamerika. Da keine weiteren Details genannt wurden, kann aktuell nur spekuliert werden, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt.

Arbeitet Sony Interactive Entertainment bereits an einer PS5 Pro?

Wie sich entsprechenden Importaufzeichnungen entnehmen lässt, versandte die europäische Niederlassung von Sony Interactive Entertainment eine Lieferung nach Nordamerika, die „mysteriöse Konsolen-Prototypen“ enthält.

Das Hauptbuch listet den HS-Code „#981700“, der in der Regel bei Produkten im Zusammenhang mit Videospielen zugewiesen wird. Weiter wird unter Berufung auf die internationalen Sendungsaufzeichnungen berichtet, dass die knapp 1.500 Pfund schwere Lieferung bereits am 16. November 2021 auf den Weg gebracht wurde. Das Ziel: Norfolk im US-Bundesstaat Virginia. Aufgrund der Tatsache, dass eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema noch aussteht, kann aktuell nur spekuliert werden, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt.

Gerüchte sprechen von Entwickler-Kits für PlayStation VR2

Da PlayStation VR2 mittlerweile inklusive erster Spiele vorgestellt wurde, wird zum einen vermutet, dass wir es hier mit Entwickler-Kits oder Prototypen des kommenden Virtual-Reality-Headsets zu tun haben könnten. Ebenfalls durch die Gerüchteküche geistert seit einer ganzen Weile ein mögliches Pro-Modell der PlayStation 5. Wenig überraschend also, dass die mysteriöse Lieferung von Sony Interactive Entertainment zudem mit einer PS5 Pro in Verbindung gebracht wird.

Oder interpretieren wir in die Lieferung nur zu viel hinein? Wie die Kollegen von Tweaktown berichten, befinden sich in Virginia nämlich gleich mehrere Service-Center von Sony. Denkbar wäre also, dass hier einfach nur Entwickler-Kits oder Prototypen verschickt wurden, die defekt waren und repariert werden mussten.

Erst vor wenigen Tagen stellte uns Sony Interactive Entertainment endlich das finale Design von PlayStation VR2 vor. Nur kurze Zeit später erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass das neue VR-Headset erst Anfang 2023 veröffentlicht wird. Demnach soll sich Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben, sich angesichts der anhaltenden Chip-Knappheit erst einmal auf eine möglichst breite Verfügbarkeit der PlayStation 5 zu konzentrieren.

