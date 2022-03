Story of Seasons – Pioneers of Olive Town: Alterseinstufung bestätigt PS4-Version

Story of Seasons - Pioneers of Olive Town:

Allem Anschein nach wird die Bauernhof-Simulation "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town" in Kürze den Weg auf die PS4 und die Xbox One finden. Darauf deutet eine aktuelle Alterseinstufung durch das Australian Classification Board hin.

"Story of Seasons: Pioneers of Olive Town" erscheint wohl für die PS4.

Bisher wurde die Bauernhof- und Sozial-Simulation „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ lediglich für den PC und Nintendos Switch veröffentlicht. Weitere Plattformen könnten allerdings in Kürze folgen.

Darauf deutet eine aktuelle Alterseinstufung des Australian Classification Board hin, das „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ für die Xbox One und die PlayStation 4 mit einer entsprechenden Einstufung versah. Eine offizielle Bestätigung der Portierungen steht zwar noch aus, allerdings entwickelte sich das Australian Classification Board in der Vergangenheit zu einer zuverlässigen Quelle, wenn es um bevorstehende Ankündigungen geht. Diese dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein.

Bewirtschaftet euren eigenen Bauernhof

In „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ führt euer Weg in die namensgebende Stadt Olive Town. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über einen Bauernhof und steht zunächst vor der Aufgabe, diesen wieder auf Vordermann zu bringen. Anschließend bestellt ihr Felder, erwerbt und versorgt Tiere oder erkundet die Spielwelt. Gleichzeitig könnt ihr in Olive Town mit den Bewohnern interagieren und Freundschaften schließen.

„Säubern Sie das Land, reparieren Sie alte Einrichtungen und platzieren Sie neue, wo immer Sie es für richtig halten. Verbessern Sie Ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten und stellen Sie eine Vielzahl von Dekorationen und Einrichtungen her, von Zäunen und Futterautomaten für Vieh bis hin zu Sprinkleranlagen für Feldfrüchte“, so die offizielle Beschreibung.

Und weiter: „Wenn Sie Erdgeister finden, während Sie Ihr Ackerland erkunden, können diese zu mysteriösen, fantastischen Ländern wie Gärten führen, in denen sich die Jahreszeiten nie ändern, zu einer Insel im Himmel oder sogar in das Innere eines Vulkans.“

Quelle: Twisted Voxel

