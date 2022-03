Destiny 2 – Die Hexenkönigin: „World First“-Raid-Rennen ab 19 Uhr

Heute wird der neue Raid von „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ veröffentlicht. Bungie hat nun bekanntgegeben, was die Hüter in den ersten 24 Stunden des neuen Endgame-Inhalts beachten müssen.

Nach dem Release der neuen Erweiterung „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ am 25. Februar warten die Spieler gespannt auf die Veröffentlichung des neuen Raids. Dieser wird „The Vow of the Disciple“, zu Deutsch „Der Schwur des Schülers“, heißen und am heutigen Samstag um 19 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht.

Wie bei jedem Raid findet auch bei „Der Schwur des Schülers“ wieder ein „World First“-Raid-Rennen statt. Dies bedeutet, dass sich die Hüter ein Rennen darum liefern, welches Fireteam die neuen Inhalte als erstes abschließen kann. Es winken nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein besonderer Titelgürtel.

„Hexenkönigin“-Raid wieder mit Wettbewerbsmodus

Wie schon bei der Wiederbelebung des Raids „Die gläserne Kammer“ wird es auch bei dem neuesten Raid in „Destiny 2“ wieder einen Wettbewerbsmodus geben. Dieser gilt für die ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung des Raids und begrenzt das Powerlevel aller Teilnehmer. Dadurch sollen alle Spieler, die an dem Rennen teilnehmen, die gleichen Voraussetzungen zum Sieg haben.

Im Wettbewerbsmodus wird bei allen Hütern, die den Raid bestreiten, das Powerlevel 20 Level unter die empfohlene Power der jeweiligen Encounter gesetzt. Spieler sollten bis zum Start von „Schwur des Schülers“ unbedingt das Powerlevel 1530 erreichen, um bei dem Rennen eine Chance zu haben. Die Boni des saisonalen Artefaktes bleiben zwar aktiviert, bieten den Hütern jedoch nur einen Vorteil bis zur Obergrenze von 1530 Power.

Zudem werden für das Rennen einige Waffen, Rüstungen und Mods deaktiviert. Bis zum Start des Raids könnten noch weitere Gegenstände deaktiviert werden, sollten bei diesen Probleme festgestellt werden. Derzeit handelt es sich um folgende Gegenstände:

Das legendäre SMG IKELOS_SMG_V1.0.2

Der legendäre Bogen Imperiale Nadel

Das exotische Maschinengewehr Große Ouvertüre

Der exotische Raketenwerfer Die Wardcliff-Spule

Die exotischen Titanen-Panzerhandschuhe Wurmgott-Berührung

Der exotische Titanen-Beinschutz Wanderfalken-Beinschienen

Die saisonale Artefakt-Mod Unterdrückende Glefe

Das erste Team, das alle Begegnungen in dem Raid erfolgreich abschließt, die letzte Truhe plündert und danach wieder in den Orbit zurückkehrt, erhält den World-First-Titel. Allerdings werden dazu nur die sechs Spieler gezählt, die nach dem Abschluss des letzten Encounters im Fireteam sind. Die Entwickler von Bungie werden wie immer selbst ein Auge auf den Fortschritt der Teilnehmer haben, um sicherzustellen, dass alles mit fairen Dingen zugeht.

Quelle: Bungie

