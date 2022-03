Battlefield 2042: Scoreboard-Update erscheint morgen – Das nächste Update im April

Nach einer weiteren Verschiebung wird das Scoreboard-Update zum Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" am morgigen Dienstag endlich veröffentlicht. Passend dazu wurden von DICE die Arbeiten am nächsten großen Patch bestätigt.

Als „Battlefield 2042“ im vergangenen November für die Konsolen und den PC veröffentlicht wurde, hatte der von DICE entwickelte Multiplayer-Shooter nicht nur mit diversen technischen Problemen zu kämpfen.

Darüber hinaus klagten die Spieler über Features, die mittlerweile eigentlich zum Standard des Genres gehören, in „Battlefield 2042“ jedoch fehlten. Darunter das klassische Scoreboard, das mit dem zuletzt gleich mehrfach verschobenen Update 3.3 den Weg in den Shooter findet. Wie die Entwickler von DICE bekannt gaben, hat die Wartezeit der Community nun ein Ende, da der Patch 3.3 am morgigen Dienstag, den 8. März 2022 endlich für alle Plattformen veröffentlicht wird.

Nächstes großes Update bereits in Arbeit

Neben dem Scoreboard bringt das Update 3.3 zudem das „Steadfast Exklusive Legendary Bundle“ mit sich, das alle Besitzer der Deluxe-Editionen kostenlos herunterladen können. Als Entschädigung für die Verschiebung der ersten Season, wie es heißt. Des Weiteren gaben die Macher von DICE die laufenden Arbeiten am nächsten großen Patch von „Battlefield 2042“ bekannt, der im Laufe des Monats April erscheinen und diverse Neuerungen und Verbesserungen umfassen wird.

„Es wird eine größere Reihe von Änderungen und Korrekturen sowie die Einführung der VOIP-Funktionalität für Squads und das aktualisierte Scoreboard beinhalten, das während des Rundenendes verfügbar sein wird“, so DICE zum April-Update. „Wir streben auch Balancing-Änderungen für Waffen auf Fahrzeugen an, einschließlich des MC5 Bolte, sowie eine allgemeine Überarbeitung des Zubehörverhaltens für Infanteriewaffen.“

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Videogames Chronicle

