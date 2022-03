Elden Ring: DLC-Hinweise mit Arena-Spekulationen

Mit „Elden Ring“ verweilt seit zwei Wochen eines der besten Spiele seit der Metascore-Aufzeichnung im Handel. Der Titel konnte beeindruckende Zahlen in Bezug auf das Engagement und die Verkäufe erzielen. Und nach wie vor sind unzählige Spieler damit beschäftigt, sich von Boss zu Boss zu schnetzeln.

Aber auch nach der Beendigung der Launch-Inhalte scheint längst nicht Schluss zu sein. Laut Lance McDonald, bekannter „Souls“-Modder und Kopf hinter der 60 FPS-Mod für „Bloodborne“, gibt es in „Elden Ring“ bisher ungenutzte Bereiche, die mit weiteren Updates oder DLC-Inhalten gefüllt werden könnten. Darauf deutet ein Kolosseum hin, das Spekulationen rund um einen PvP-Modus aufflammen ließ.

Arena im Video erkundet

Im unten eingebetteten Video verwendet MacDonald eine freie Kamera, um eine ziemlich große Arena zu erkunden, die zugänglich zu sein scheint… wenn die entsprechenden Wege geöffnet werden. Hierbei ist zu beachten, dass es in den verschiedenen Regionen von „Elden Ring“ weitere Kolosseen gibt, die nicht ohne weiteres betreten werden können.

Gerüchten zufolge könnte es der Grundstein für PvP oder eine eine Art Bosskampf-Modus sein. Immerhin sind DLCs nach dem Launch auch in der „Souls“-Reihe nicht ungewöhnlich. Damit könnten in „Elden Ring“ neue Orte, Bosse, Waffen und Rüstungen eingeführt werden. Der erste DLC für „Dark Souls 3“ brachte eine ähnliche PvP-Arena in das Spiel.

Weder der Publisher Bandai Namco noch der Entwickler FromSoftware äußerten sich bisher detailliert zu den Zukunftsplänen von „Elden Ring“, sodass erst eine zukünftige Ankündigung Gewissheit bringen wird.

„Elden Ring“ erschien vor zwei Wochen weltweit für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Die Tests zum neuen Blockbuster von FromSoftware gingen kurz zuvor an den Start, darunter unser Review, das ihr euch hier durchlesen könnt. Die Guides zu „Elden Ring“ findet ihr wiederum in unserer Tipps-Übersicht.

