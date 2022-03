Elden Ring: So erledigt ihr Renella Königin des Vollmonds

Nachdem ihr in „Elden Ring“ den Kampf gegen Godrick erfolgreich überstanden habt, dürfte der nächste Bossgegner im RPG-Hit sehr wahrscheinlich Renella sein. Nachfolgend geben wir euch ein paar Tipps an die Hand, um in der Akademie mit der Königin des Vollmonds kurzen Prozess machen zu können.

In Phase 1 kommt es auf Geschwindigkeit an

Der Bosskampf gegen Renella ist in zwei Phasen unterteilt und gerade die erste Phase ist nicht allzu schwer, wenn ihr wisst, was das Spiel von euch verlangt. Ihr befindet euch in einer Bibliothek mit mehreren kleinen Gegnern, die über den Boden kriechen und versuchen, euch zu beißen, zu verbrennen oder die euch mit Büchern und anderen Einrichtungsgegenständen bewerfen. Die Königin schwebt derweil in einer goldenen Kugel über dem Boden.

Ihr könnt sie in dieser Phase des Kampfes nicht erreichen. Konzentriert euch stattdessen auf die kleinen Gegner am Boden, deren Kopf von einem goldenen Schimmer umgeben ist. Diese speziellen Feinde sind mit Renellas Schild verknüpft. Nachdem ihr drei von ihnen erledigt habt, wird Renellas Schutz zerbrechen und sie wird auf den Boden fallen. Rennt nun sofort zu ihr rüber und greift sie mit allem an, was ihr habt! Hilfreich können in dieser Phase Geister sein, etwa die Wölfe, die einige Gegner von sich aus attackieren. Wiederholt dieses Vorgehen zwei- bis dreimal und ihr seid dem Sieg über die Königin des Vollmonds ein gutes Stück näher gekommen.

Achtet auf Renellas Mond-Attacke

Anschließend läuft eine kurze Zwischensequenz ab und der Kampfschauplatz ändert sich. Nun steht ihr Renella direkt in einer Arena gegenüber. Sie wird zunächst versuchen, euch mit Magie-Attacken zu erwischen, beispielsweise blauen Splittern. Besonders in Acht nehmen müsst ihr euch allerdings vor einem Angriff, bei dem sie eine riesige Energiekugel in Form des Mondes auf euch abfeuert. Das Timing zum Ausweichen ist knifflig, doch ein Treffer bedeutet in den meisten Fällen den sicheren Tod. Behaltet sie also immer gut im Blick.

Wenn ihr schnell genug seid und vielleicht noch eure Geister an eurer Seite habt, könnt ihr sie jedoch in den Nahkampf zwingen und sie mit etwas Glück davon abhalten, ihre Trumpfkarte auszuspielen. Apropos Trumpfkarte: Der Bossgegner kann verschiedene Monster beschwören, unter anderem auch Riesen und Drachen. Diese Monster bleiben nicht allzu lange in der Arena und mit etwas Übung könnt ihr vor ihnen weglaufen. Dabei dürft ihr Renella allerdings nie aus den Augen verlieren. Mit der nötigen Ruhe bekommt ihr auch sie klein.

Das war auch schon unser kleiner Artikel zum Kampf gegen Renella Königin des Vollmonds in „Elden Ring“. Solltet ihr noch weitere Hilfe benötigen, werft sehr gerne einen Blick in unsere weiteren Guides zum RPG-Hit. Ansonsten wünschen wir euch selbstverständlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel.

Hat Renella Königin des Vollmonds viele Probleme in „Elden Ring“ bereitet?

