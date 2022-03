Shadow Warrior 3: Bugs & Performance – Erster Patch erscheint in Kürze

Zum Launch hatte der frisch veröffentlichte Action-Titel "Shadow Warrior 3" mit diversen Fehlern und Performance-Problemen zu kämpfen. Wie die Entwickler von Flying Wild Hog bekannt gaben, wird in Kürze der erste Patch veröffentlicht, der Abhilfe schaffen soll.

In der vergangenen Woche veröffentlichten die Entwickler von Flying Wild Hog den Action-Titel „Shadow Warrior 3“ für die Konsolen und den PC.

Zum Leidwesen der Spieler und Spielerinnen lief zum Launch von „Shadow Warrior 3“ jedoch nicht alles rund. Stattdessen hat der Titel derzeit noch mit diversen Bugs und unschönen Performance-Problemen zu kämpfen. In einer kurzen Mitteilung an die Community gingen die Verantwortlichen von Flying Wild Hog auf die technischen Unzulänglichkeiten ein und wiesen darauf hin, dass an ein einem umfangreichen Update gearbeitet wird. Dieses soll bereits „in Kürze“ auf allen Plattformen zur Verfügung gestellt werden.

Konkrete Details stehen noch aus

Einen konkreten Termin spendierte Flying Wild Hog dem besagten Patch bisher nicht. Auch konkrete Details zu möglichen Fehlerbehebungen wurden nicht genannt. Stattdessen heißt es bisher nur: „Wir haben euch beim Spielen unseres Spiels zugesehen und uns Notizen von eurem Feedback gemacht, das ihr so gerne in unseren sozialen Netzwerken gebt. Wir arbeiten an einem Patch, der die Probleme behebt, die Sie gemeldet haben, und er wird bald auf allen Plattformen verfügbar sein.“

Sollten weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen beziehungsweise Fehlerbehebungen oder ein konkreter Termin für das Update genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Shadow Warrior 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Steam

