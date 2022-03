Soul Hackers 2: Zahlreiche Bilder zu dem kommenden Rollenspiel der „Persona“-Entwickler

Das Japano-Rollenspiel "Soul Hackers 2" wird im Sommer die Konsolen und den PC in Aufruhr versetzen. Nun haben die "Persona"-Entwickler auch neue Screenshots zum Abenteuer bereitgestellt.

Die Verantwortlichen von Atlus hatten vor wenigen Wochen das Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“ offiziell für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) angekündigt. Nach 25 Jahren erscheint ein Sequel zum früheren „Shin Megami Tensei“-Spinoff, das auf den Erfolgen von „Shin Megami Tensei V“ und „Persona 5“ aufbaut.

Rettet die Welt vor dem Untergang!

Nun haben die Entwickler neue Screenshots bereitgestellt, die uns einen weiteren Blick auf „Soul Hackers 2“ gewähren. Dabei kann man schon einmal die bisher vorgestellten Hauptcharaktere Figue, Ringo, Arrow, Milady und Saizo sowie einige Dämonen wie Jack Frost und Vritra erkennen, wobei auch kleine Szenen aus der Geschichte eingefangen wurden.

In „Soul Hackers 2“ werden die Spieler in eine zukünftige Version des 21. Jahrhunderts reisen und die „Demon Summoners“ in den Schatten der Gesellschaft antreffen. Allerdings soll die Organisation „Aion“, der auch Ringo und Figue angehören, ein Auge auf die Welt haben. Nur haben sie den bevorstehenden Untergang eben dieser festgestellt und versuchen fortan alles zu tun, um die Zerstörung noch abzuwenden.

Mehr zum Thema: Soul Hackers 2 – Atlus kündigt Fortsetzung zum 3DS-Rollenspiel an

Im klassischen Stile des Entwicklers wird man okkulte Themen ebenso wie Geschichten über drohende Weltuntergänge erleben. Jedoch wird man auch einmal mehr die Beziehungen der Charaktere untereinander im Mittelpunkt des Geschehens sehen können, wenn „Soul Hackers 2“ am 26. August 2022 in den weltweiten Handel kommt. In Japan wird das Abenteuer bereits einen Tag erscheinen.

Hier ist erst einmal die Masse an englischsprachigen Screenshots zum Rollenspiel:

