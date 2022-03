Take-Two: Klage wegen „trügerischem“ Festpreismodell

Kürzlich wurde gegen Take-Two eine Klage wegen dem Vorhandensein von Lootboxen sowie virtueller Währung in seinen „NBA 2K“-Spielen eingereicht. Der Fall soll derzeit als Sammelklage zertifiziert werden.

Gegen den Publisher Take-Two wurde kürzlich eine Klage wegen seinen „NBA 2K“-Spielen eingereicht. So werden dem Unternehmen „unfaire, betrügerische und rechtswidrige Praktiken, einschließlich illegaler Glücksspielpraktiken“ im Zusammenhang mit den Lootboxen und der virtuellen Währung, mit der die Boxen gekauft werden, vorgeworfen.

Die Kläger, ein Minderjähriger sowie sein Vormund aus dem US-Bundesstaat Iowa, streben für den Fall den Status einer Sammelklage sowie Schadensersatz in Höhe von mindestens 5 Millionen US-Dollar an. Die Klage wurde auf Antrag von Take-Two vom Staatsgericht zum Bundesgericht verlegt. Das letzte Spiel der „NBA 2K“-Reihe, „NBA 2K22“, ist am 9. September 2021 erschienen.

„NBA 2K“-Spiele mit „trügerischem“ Festpreismodell

Die Klage gibt an, dass die Spiele der „NBA 2K“-Reihe zu Standardpreisen angeboten werden. Die Spieler sollen jedoch dazu angeregt werden, noch mehr Geld für Ingame-Inhalte auszugeben. „Das Festpreismodell, zu dem Kunden NBA 2K kaufen, um auf seine Inhalte zuzugreifen, ist trügerisch. Kunden glauben, dass sie nach dem Kauf ein umfassendes Spielerlebnis haben werden. Dann finden sie jedoch heraus, dass das Spiel mit Mikrotransaktionen durchsetzt ist, die für Spieler, einschließlich Minderjährige, notwendig sind, um im Spiel voranzukommen und mit anderen konkurrieren zu können“, heißt es in der Klageschrift.

Related Posts

Nicht nur das Vorhandensein der Lootboxen, sondern auch die Art und Weise, wie diese angeboten werden, sei ein Problem. Der Kauf muss mit der virtuellen Währung des Spiels getätigt werden. Diese könne zwar auch durch das Gameplay verdient werden, dies sei jedoch „schwierig, zeitaufwändig und ein inkonsistenter Prozess“. Dadurch würden die Nutzer dazu verleitet, die virtuelle Währung mit Echtgeld zu kaufen.

Zudem würde ein Rabatt auf größere Pakete der Währung gewährt. Dies würde die Kunden dazu ermutigen, mehr auszugeben, als sie möglicherweise brauchen. Die Ingame-Währung würde die Spieler zudem „psychologisch von der Menge an Echtgeld trennen“, die sie für die Spielinhalte ausgegeben haben.

„Dies gilt insbesondere für Minderjährige, die möglicherweise kein genaues Verständnis der Korrelation zwischen der Höhe des realen Geldes und der ausgegebenen virtuellen Währung haben“, heißt es in der Klage. „Diese Transaktionen sind besonders kostspielig, da der Spieler bereits bis zu 99,99 US-Dollar für den Kauf des [Basis]-Spiels ausgegeben hat und dann gezwungen ist, Mikrotransaktionen abzuschließen, was seine Gesamtkosten auf einen exorbitanten Preis erhöht, den er für das Spielen eines einzigen Videospiels zahlen muss.“

Weitere Meldungen zum Take-Two:

Auch die Lootboxen selbst stehen in der Kritik. Laut der Klage würde jede Lootbox eine zufällige Auswahl an Gegenständen enthalten, während die jeweiligen Chancen ausgeblendet sind. Dies würde „die Spieler dazu verleiten, immer mehr Käufe zu tätigen in der unwahrscheinlichen Hoffnung, die nächste Lootbox würde den gesuchten Gegenstand oder die gesuchte Spielerkarte bringen.“

Quelle: Polygon, PC Gamer

Weitere Meldungen zu NBA 2K22, Take-Two, Take-Two Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren