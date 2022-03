Dead by Daylight: Update 5.6.0 macht Sadako aus Ringu spielbar

Dead by Daylight:

Sadako Yamamura gesellt sich zu den Killern von "Dead by Daylight". Zudem führt das damit verbundene Update weitere Neuerungen und Verbesserungen ein.

"Dead by Daylight" ist auf allen Konsolen, dem PC, mobilen Geräten und Google Stadia erhältlich.

Das asymmetrische Multiplayer-Erlebnis „Dead by Daylight“ hat einen neuen Killer. Mit Update 5.6.0 führen die Entwickler das Kapitel „Sadako Rising“ ein. Damit wird dem Spiel Sadako Yamamura aus dem japanischen Horrorfilm „Ring – das Original“ hinzugefügt. Um den Streifen von der westlichen Neuauflage „The Ring“ abzuheben, wird er meistens als „Ringu“ bezeichnet.

Der rachsüchtige Geist ist dazu in der Lage, versteckte Überlebende aufzudecken, die Generatoren zu überwachen und deren Reparatur zu behindern. Sadako weist den Schwierigkeitsgrad „Mittel“ auf und richtet sich deshalb eher an fortgeschrittene Spieler.

Auch ein neuer Überlebender kommt dazu, der ebenfalls an eine Figur aus dem Kultfilm angelehnt ist. Es handelt sich dabei um den Meeresbiologen Yoichi Asakawa, der übersinnliche Kräfte besitzt. Dank seinen Perks kann er sich vor dem Killer verstecken, Kontakt zu verletzten Teamkameraden aufnehmen und ihnen zu einer höheren Schnelligkeit verhelfen.

Weitere nennenswerte Neuerungen

Die Krankenschwester ist nach einer Fehlerbehebung wieder im Einsatz.

Forum- und Support-Links werden jetzt je nach gewählter Sprache umgeleitet, falls zutreffend.

Neue benutzerdefinierte SFX-Intros zu allen Karten wurden hinzugefügt.

Es wurde eine Option hinzugefügt, um das Seitenverhältnis des Ansichtsfensters auf 16:9 festzulegen.

Untertitel in der Lobby wurden hinzugefügt.

Die Erkennung von modifizierten oder beschädigten Spieldateien wurde verbessert.

Tägliche Rituale werden zurückgesetzt, wenn ein Spieler das Spiel zum ersten Mal startet.

Darüber hinaus haben die Entwickler von Behaviour Interactive Unmengen an Bugs in Angriff genommen. Die umfangreichen Patch Notes findet ihr im Forum von „Dead by Daylight“.

Der Trailer zum „Sadako Rising“-Kapitel:

