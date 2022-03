Evil Dead – The Game: Neuester Trailer zeigt Dämonen-Gameplay

Evil Dead – The Game:

Bruce Campbell stellt euch im neuesten Gameplay-Trailer zu "Evil Dead: The Game" den kandarischen Dämonen vor. Den Link zum Video findet ihr am Ende des Artikels.

"Evil Dead: The Game" ist ein Multiplayer-Titel mit PVE- und PVP-Elementen.

Neues Gameplay aus „Evil Dead: The Game“ kann angeschaut werden. Die Verantwortlichen haben heute Nachmittag einen Gameplay-Trailer hochgeladen, das von Bruce Campbell inspiriert wurde. Der Amerikaner erlangte durch den kultigen Horrorfilm „Tanz der Teufel“, auf dem das thematisierte Spiel basiert, seinen Durchbruch als Schauspieler.

Spielt den kandarischen Dämonen

Das Video dreht sich um die Spielmechaniken des kandarischen Dämonen. Ihr könnt in dem Multiplayer-Titel nämlich auch in die Rolle des Bösewichten schlüpfen.

Mit seinen grausigen Besessenheitskräften und einer finsteren Armee ist der Dämon der meistgefürchtete Gegner im Spiel. Er fliegt nachts durch die Wälder und jagt die Überlebenden. Ihr könnt sie sowohl selbst angreifen als auch die sogenannten Deadites auf sie hetzen. Dabei handelt es sich um die furchterregenden Zombies aus den Filmen. Zudem lassen sich Objekte in der Umgebung steuern, um euren Gegnern das Spiel zur Hölle zu machen. Sogar die Überlebenden selbst kann der Dämon unter bestimmten Umständen kontrollieren.

Wenn euch das Gameplay des kandarischen Dämonen nicht anspricht, ist das kein Problem. Spielt stattdessen Ash Williams oder eine andere bekannte Figur aus der „Tanz der Teufel“-Reihe.

Weitere Meldungen zu „Evil Dead: The Game“:

„Evil Dead: The Game“ wird am 13. Mai dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Eigentlich war der Release für den vergangenen Februar vorgesehen, doch Saber Interactive benötigt mehr Zeit für die „bestmögliche Spielerfahrung„.

Wegen einer Altersbegrenzung müsst ihr zuerst YouTube aufrufen, um das Gameplay-Video anschauen zu können.

Weitere Meldungen zu Evil Dead: The Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren