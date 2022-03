Nintendo Switch Online: F-Zero X ist der neueste Klassiker

In dieser Woche erscheint für Nintendo Switch Online ein weiteres Spiel, das alteingesessene Fans einmal mehr nach einem neuen Teil flehen lassen dürfte. "F-Zero X" kommt in die Nintendo 64-Spielesammlung!

Der nächste Nintendo 64-Klassiker für die Nintendo Switch steht fest! Die Verantwortlichen haben mitgeteilt, dass sich Nintendo Switch Online-Abonnenten mit Erweiterungspass über die Rückkehr von „F-Zero X“ freuen können. Bereits am kommenden Donnerstag, den 11. März 2022 soll das Rennspiel in die Spielesammlung aufgenommen werden.

Rasant, rasanter, F-Zero

In „F-Zero X“, das ursprünglich im Juli 1998 für den Nintendo 64 erschien, haben die Spieler die Wahl aus 30 unterschiedlichen Hover-Rennfahrzeugen. Darunter finden sich auch aktualisierte Versionen des legendären Blue Falcon und weiterer Boliden aus dem originalen „F-Zero“ vom Super Nintendo. Dementsprechend kann man in Höchstgeschwindigkeit über die teils sehr kurvenlastigen Strecken rasen, in der Luft lenken und sich als Erster über die Ziellinie kämpfen.

Selbstverständlich kann man sich auch an Grand Prix Cups oder Time Trials versuchen, um die eigenen Bestzeiten in die Strecken zu brennen. In Death Races kann man die Konkurrenz auch regelrecht zerstören. Und wie es in klassischen Rennspielen nicht fehlen darf, ist auch ein Versus-Modus für bis zu vier Spieler an Bord. Somit kann man sich einige Freunde einladen und gemeinsam den Klassiker noch einmal genießen.

Damit man noch einmal einen Eindruck von „F-Zero X“ erhält, hat Nintendo auch einen Trailer bereitgestellt. Man kann gespannt sein, welche Spiele in den kommenden Monaten in den Erweiterungspass aufgenommen werden.

