Sly Cooper: Sucker Punch als Entwickler des neuen Titels? Das sagt ein Insider

In den vergangenen Tagen machte erneut das Gerücht die Runde, dass aktuell an einem neuen „Sly Cooper“-Abenteuer gearbeitet wird, das sich für die PlayStation 5 und möglicherweise auch die PlayStation 4 in Entwicklung befindet.

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht, kann aktuell nur spekuliert werden, ob wir es hier mit einem klassischen Nachfolger oder nicht doch einem Reboot zur Reihe zu tun haben. Ebenfalls unklar ist, bei welchem Entwicklerstudio der nächste „Sly Cooper“-Titel entstehen wird.

Geht es nach dem für gewöhnlich gut informierten Insider „AccountNGT“, dann können wir ein Studio zumindest ausschließen: Die Entwickler von Sucker Punch, die für die ersten drei Ableger der „Sly Cooper“-Serie verantwortlich waren.

Offizielle Enthüllung in der zweiten Jahreshälfte 2022?

„Das nächste Sly Cooper wird nicht von Sucker Punch entwickelt“, so der Insider kurz und knapp. Im Laufe der Woche wies „AccountNGT“ bereits darauf hin, dass das neue „Sly Cooper“ in der zweiten Jahreshälfte 2022 angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden soll. Spekuliert wird, dass es im September 2022 so weit sein wird, in dem die Franchise ihren mittlerweile 20. Geburtstag feiert. Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

Weitere Meldungen zu Sly Cooper:

Allerdings verdichteten sich in den vergangenen Tagen die Hinweise, dass bezüglich der „Sly Cooper“-Reihe in der Tat etwas im Busch sein könnte. So aktualisierten die Verantwortlichen von Sucker Punch am 4. März 2022 nämlich die offizielle Domain „slycooper.com“, was ebenfalls für eine bevorstehende Ankündigung sprechen könnte.

Möglicherweise erfahren wir in ein paar Monaten also mehr.

The next Sly Cooper is not developed by Sucker Punch. — AccountNGT (@accngt) March 8, 2022

Weitere Meldungen zu Sly Cooper.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren