Elden Ring: Aus Angst – Spieler erreicht vor Margit-Kampf Level 93

Der Boss Margit, das Grausame Mal war schon vor dem Release von „Elden Ring“ als harter Brocken bekannt. Ein Spieler hatte so viel Angst vor dem Kampf, dass er 40 Stunden dafür levelte.

Die Spiele der japanischen Entwickler von FromSoftware haben es ganz schön in sich. Auch bei dem am 25. Februar erschienenen „Elden Ring“ ist das nicht anders, auch wenn das Action-Spiel laut Produzent Yasuhiro Kitao weniger Stress verursachen soll.

Ein Boss von „Elden Ring“ lehrte die Spieler bereits vor dem Release das Fürchten. Der Kampf gegen Margit the Fell Omen war laut Kitao im Netzwerk-Test zu schwer und musste angepasst werden. Ein Nutzer hatte so viel Angst vor dem Boss, dass er 40 Stunden dafür aufbrachte, um seinen Charakter auf Level 93 zu bringen.

Spieler bringt Charakter auf Level 93, muss Spott und Häme ertragen

Über Margit, das Grausame Mal gab es viele Diskussionen im Internet. Nicht nur darüber, wie schwer der Kampf ist, sondern auch, wie früh die Spieler diesem Brocken begegnen. Margit ist der allererste obligatorische Storyboss und kann nicht übersprungen werden. Im Subreddit von „Elden Ring“ berichtete der Nutzer „robot_tron“ jetzt davon, dass er ziemlich Bammel vor dem Boss hatte und seinen Charakter vor seinem ersten Versuch auf Level 93 brachte.

„Ihr Mistkerle habt mir so Angst vor Margit gemacht, dass ich über 40 Stunden auf Level 93 gegrindet bin, bevor ich es überhaupt versucht habe“, schrieb der Nutzer auf Reddit. Dazu hat er einen Screenshot von seinem Charakter hochgeladen, der die vergebenen Attribute des Astrologen zeigt. Wie „robot_tron“ schreibt, sei er ein ganz neuer Spieler und „Elden Ring“ sein erster Titel von FromSoftware.

Da ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der neue Spieler einige dumme Witze aus der Community anhören muss. Besonders seine Vergabe der Attribute belustigt die anderen Nutzer im Subreddit, denn „robot_tron“ war auf Level 93 mit 80 Weisheit gegen Margit angetreten. „Ich wusste nicht, was ich tun sollte, als ich anfing und dachte, „mehr Schaden ist gut. Es scheint ein essentielles offensives Talent zu sein“. Es hat einfach funktioniert und hier sind wir“, so der Nutzer.

„Hast du die Punkte in INT gesetzt, in der Hoffnung ihn zu überlisten, sobald du ihn erreicht hast?“ neckt ein Moderator des Subreddits den Nutzer. Ein anderer Spieler will wissen, ob er Margit mit den Attributen denn wenigstens geschafft hat. „robot_tron“ berichtet stolz, dass er Margit und den Boss Godrick, der Verpflanzte gleich beim ersten Versuch besiegen konnte.

Er gibt aber zu, dass danach ein paar Gegner kamen, die ihn mit seinen mickrigen 10 Kraft direkt aus dem Leben gepustet haben. Trotzdem macht der Nutzer weiter: seit seinem Kampf mit Margit sei er jetzt bereits Level 105 und würde alle seine Runen nun in Geschick stecken, um schneller Zauber wirken zu können.

