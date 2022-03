Elden Ring: Spieler besiegt Agheel und Godrick mit Bananen

In „Elden Ring“ müssen die Spieler allerhand übermächtige Bosse besiegen. Ein besonders verrückter Nutzer hat sich seinen Widersachern jetzt mit einem selbstgebauten Bananen-Controller gestellt.

Wo die einen Spieler straucheln, laufen die anderen zu ihrer Höchstform auf. Die Titel von FromSoftware haben einen immensen Schwierigkeitsgrad, was einige Spieler aber nicht davon abhält, allerhand unglaubliche Dinge zu vollbringen. Während die einen etwa einen Speedrun von „Sekiro Shadows Die Twice“ mit verbundenen Augen hinlegen, besiegen andere Gamer Bosse in „Elden Ring“ mit Bananen.

Richtig gelesen, Bananen. Der YouTuber SuperLouis64, der sich selbst „Controller-Bender“ nennt, spielt seine Spiele am liebsten mit den ungewöhnlichsten Arten von Controllern. So wird „Demon’s Souls“ mit einer Tanzmatte gespielt oder „Call of Duty: Modern Warfare“ mit den DK Bongos gesteuert. Zuletzt hat der YouTuber die Bosse Godrick, der Verpflanzte und den Fliegenden Drachen Agheel mit seinem selbstgebauten Bananen-Controller den Garaus gemacht.

Mit Bananen gegen Bosse

SuperLouis64 hat für sein Bananen-Gerät elf der gelben Früchte an eine Schaltbox angeschlossen, um damit einen PS5-Controller zu emulieren. Mit jeder Berührung lösen die Bananen eine bestimmte Aktion im Spiel aus. So gibt es vier Bananen für die Bewegung, jeweils eine Banane zum Angreifen und Springen und sogar eine gesonderte Frucht, die das Reittier ruft.

Bevor sich SuperLouis64 den Bossen stellt, probiert er sein Setup erst an normalen Gegnern aus. Dabei kommt er doch ein wenig ins Schwitzen, kann sich aber gegen seine Feinde behaupten. Dann wagt er sich an den Boss Fliegender Drache Agheel, dem die Spieler in der offenen Welt von Limgrave begegnen können. Nach einem sehr schnellen Tod kann SuperLouis64 den Drachen letztendlich stellen. Dazwischen gibt es noch einige lustige Momente, etwa als der Spieler mitten im Kampf gegen den Drachen aus Versehen einen Schmetterling anvisiert oder Agheel während seines Angriffs despawned.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Einen kurzen Auszug aus seinem Kampf mit Godrick zeigt SuperLouis64 auf Twitter. Bei diesem äußerst agilen Boss ist der Spieler besonders auf seine Ausweich-Banane angewiesen. Am Schluss kann es Louis kaum selbst glauben und fängt nach seinem letzten Schlag an zu lachen. „Sorry Leute, ich musste mich echt konzentrieren. Aber wir haben gerade Godrick mit diesen bescheuerten Bananen besiegt.“

Quelle: GameRant, TheGamer

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren