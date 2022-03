Exoprimal: In dem Multiplayer-Koop regnet es Dinosaurier

Beim vergangenen State of Play wurde eine neue IP von Capcom vorgestellt. In „Exoprimal“ muss sich ein Team aus fünf Spielern gefährlichen Dinosaurierhorden stellen.

In dem zurückliegenden State-of-Play-Stream wurde eine ganz neue IP des japanischen Entwicklers Capcom vorgestellt. Bei „Exoprimal“ soll es sich um einen futuristischen Multiplayer-Koop handeln, in dem fünf Spieler in verschiedenen Exosuits antreten – gegen Dinosaurier!

Wir schreiben das Jahr 2043. Wie bei einer normalen Wettervorhersage wird den Bewohnern der Stadt die Wahrscheinlichkeit für einen „Dinosaurierausbruch“ angesagt. Dabei öffnen sich mysteriöse Portale, aus denen Wellen von prähistorischen Urzeitviechern entspringen. Diese drohen, die Menschheit an den Rand der Auslöschung zu drängen. Doch zum Glück gibt es Exosuits und jede Menge Waffen, um der Bedrohung entgegenzutreten.

Im futuristischen Kampfanzug gegen Dinosaurier

Jeder der verschiedenen Exo-Anzüge soll eine klar definierte Rolle übernehmen. Die Exofighter sind ihren Gegnern zahlenmäßig unterlegen und müssen diesem Nachteil mit strategischen Entscheidungen entgegenwirken. Die Exosuits lassen sich jederzeit während einer Mission ändern. So können die Spieler die Zusammensetzung des Teams verändern oder andere Strategien ausprobieren, sollte die aktuelle Taktik nicht funktionieren.

Noch ist nicht viel zu den Exosuits bekannt. Laut den ersten Bildern scheint es einen Allrounder zu geben, der sich auf Schusswaffen konzentriert. Daneben gibt es einen Anzug, der sich auf Nahkampfwaffen spezialisiert hat sowie einen weiteren, der die Rolle des Snipers einnimmt. Darüber hinaus gibt es auch einen fliegenden Anzug. Der größte Exosuit, der „Roadblock“, soll nicht nur wie ein Panzer gebaut sein, sondern auch ein Schild aufstellen können, das seine Kameraden vor den Horden von Dinosauriern schützt.

In dem Trailer zu „Exoprimal“ waren natürlich auch die Dinosaurier zu sehen. Die Spieler bekommen es unter anderem mit heimtückischen Velociraptoren zu tun, die in Horden angreifen. Dazu soll es auch fliegende Urviecher geben. Aggressive Triceratops reißen gleich ganze Gebäude mit ein. Zum Schluss war auch ein riesiger T-Rex zu sehen. „Exoprimal“ soll 2023 erscheinen.

