PS4 & PS5: Angebot der Woche mit 50 Prozent Rabatt

Im PlayStation Store kann das nächste Angebot der Woche in Anspruch genommen werden. Dabei handelt es sich um ein Spiel, das erst im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde.

Eine Woche günstiger zu haben ist demnach „Back 4 Blood“, das ihr in der Standardversion für 34,99 statt 69,99 Euro kaufen könnt. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher der beiden aktuellen PlayStation-Systeme ihr unterwegs seid. Das Paket unterstützt sowohl die PS4 als auch in einer optimierten Version die PS5.

Doch Vorsicht. So richtig lukrativ ist das Angebot nicht. Denn ein Blick in Richtung Amazon zeigt, dass ihr „Back 4 Blood“ dort auch günstiger bekommen könnt.ist der Titel dort erhältlich. Allerdings hilft euch das recht wenig, wenn ihr die PS5 Digital Edition besitzt, die keine Disks unterstützt.

Ebenfalls im Angebot ist im PlayStation Store der Jahrespass von „Back 4 Blood“. Hier sind es 23,99 Euro statt der sonst üblichen 39,99 Euro. Der Rabatt liegt immerhin bei 40 Prozent.

Der Jahrespass umfasst:

Eine neue Geschichte

Weitere Charaktere

Besondere mutierte Infizierte

„Back 4 Blood“ kam im Oktober 2021 auf den Markt und konnte ordentliche Wertungen erzielen. Der Metascore liegt im Fall der PS5-Fassung basierend auf rund 30 Wertungen bei 77. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Back 4 Blood“-Übersicht.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls „Back 4 Blood“ nicht auf euer Interesse stößt, könnte bei den neusten Indie-Angeboten etwas für euch dabei sein. Denn gestern ging ein Sale mit 1.500 Spielen bzw. Editions an den Start. Unsere Meldung dazu und zahlreiche Preisbeispiele findet ihr in dieser Meldung.

Auch kostenlos könnt ihr etwas aus dem PlayStation Store laden, wenn wir die Gebühren für PlayStation Plus mal eben ignorieren. Denn die PS Plus-Games für März 2022 stehen zum Download bereit. Was auch in diesem Monat erwartet, erfahrt ihr in unserer PS Plus-Übersicht für März 2022.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren