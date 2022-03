Skull & Bones: Es geht voran – Entwickler bereiten interne Tests vor

In den vergangenen Jahren machte das ursprünglich auf der E3 2017 angekündigte Online-Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ vor allem mit seinen verschiedenen Verschiebungen von sich reden.

Unbestätigten Berichten zufolge sind die Verschiebungen auf eine komplette Überarbeitung des grundlegenden Konzepts zurückzuführen. Entsprechen die Angaben diverser Insider den Tatsachen, dann setzen die Entwickler von Ubisoft Singapur bei „Skull & Bones“ mittlerweile auf ein klassisches Live-Service-Konzept und planen einen Titel mit einer großen Welt, die über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Wie sich aktuell abzeichnet, könnten uns in den kommenden Wochen oder Monaten endlich konkrete Details zu „Skull & Bones“ ins Haus stehen. Derzeit suchen die Entwickler von Ubisoft Singapur nämlich nach Testern, die an internen Gameplay-Tests teilnehmen und das Entwicklerteam bei der Suche nach Fehlern beziehungsweise Problemen unterstützen sollen.

Release für das Geschäftsjahr 2022/2023 angesetzt

„Wir starten unser Insider-Programm, eine einzigartige Gelegenheit für einige wenige, frühe Versionen von Skull & Bones zu testen und Feedback zu teilen“, so Ubisoft Singapur. „Ideale Kandidaten sind Skull & Bones-Fans mit einem starken Interesse an der Spieleentwicklung, die viel Zeit zum Testen und Melden von Problemen, Fehlern oder einfach nur allgemeinem Feedback haben.“ Nach den Verschiebungen der Vergangenheit soll „Skull & Bones“ im Geschäftsjahr 2022/2023 erscheinen.

Läuft nun alles wie geplant, erfolgt der Release also bis zum 31. März 2023. Laut CFO Frédérick Duguet verfolgt Ubisoft mit „Skull & Bones“ große Pläne. „Es ist eine sehr vielversprechende neue IP, die sich zuerst auf den Multiplayer konzentriert und so im Einklang mit unserer Strategie steht, Multiplayer-Wettbewerb und Koop an erster Stelle in eine große offene Welt zu bringen, mit einer großartigen, attraktiven Fantasie“, führte Duguet aus.

„Das ist natürlich eine längere Entwicklungszeit, die wir bei diesem Spiel hatten, aber wir sind sehr zufrieden mit der künstlerischen Leitung und dem bisherigen Fortschritt des Spiels.“

