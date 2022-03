Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Demo für PS4 und PS5 zum Download

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Square Enix machte im Zuge der gestrigen State of Play-Show, die sich auf japanische Produktionen konzentrierte, eine Demo von „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ offiziell. Sie richtet sich an Spieler, die entweder auf der PS4 oder PS5 unterwegs sind.

Nach dem Start der Demo, die im PlayStation Store zum Download bereitsteht, könnt ihr die ersten drei Phasen vom Beginn des Spiels bis zum Westschloss spielen. Ebenfalls bekommt ihr die Möglichkeit, die Demo im Multiplayer-Modus mit anderen Spielern in Angriff zu nehmen.

Fortschritte können übernommen werden

Eure Fortschritte gehen nicht verloren: Denn die Speicherdaten der Demo von „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ können in die Vollversion des Spiels übernommen werden.

Zur Demo im PlayStation Store:

In einemwidmete sich Square Enix nochmals den Schwierigkeitsgraden, die „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ zu bieten hat. Damit soll der Titel gleichermaßen ein anspruchsvolles Actionspiel als auch zugänglich sein.

Der zugänglichste Schwierigkeitsgrad ist „Story“, in dem alle Spieler, die mit dem Action-Gameplay noch nicht vertraut sind, die Story erleben und mit dem Action-Gameplay in Berührung kommen können. Spieler, die sich der intensiven Action annehmen möchten, sollen mit den Schwierigkeitsgraden „Action“ und „Schwer“ voll auf ihre Kosten kommen.

Erscheinen wird „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ am 18. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zu „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ zusammengefasst.

