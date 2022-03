Stray: Releasezeitraum des Katzen-Adventures eingegrenzt

Bereits im Juni des Jahres 2020 kündigten der Publisher Annapurna Interactive und die Entwickler der BlueTwelve Studios das düstere Katzen-Abenteuer „Stray“ an.

Nachdem das ungewöhnliche Puzzle-Adventure zunächst für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen war, führten die durch die COVID-19-Pandemie und den Umzug in das Home-Office hervorgerufenen Verzögerungen zu einer Verschiebung auf das Jahr 2022. Da es um „Stray“ in den vergangenen Monaten recht still wurde, hakte ein Nutzer kurzerhand bei den Verantwortlichen nach und bat zum ein Status-Update. Wie ihm bestätigt wurde, ist „Stray“ weiterhin für einen Release in diesem Jahr vorgesehen.

Wann mit der Veröffentlichung weiterer Details und Eindrücke wurde allerdings nicht verraten.

Erkundet eine zerfallende Cyberstadt

In „Stray“ schlüpft ihr in die Rolle einer Katze, die eine zerfallende Cyberstadt erkundet und dort auf spielerische Art und Weise mit ihrem Umfeld interagiert. Dabei werdet ihr verstohlen, gewandt, unbedarft und manchmal sogar so lästig wie nur möglich mit den Bewohnern umgehen. Im Verlauf ihres Abenteuers freundet sich die Katze zudem mit einer fliegenden Drohne namens B12 an. Mit diesem Gefährten versucht die Hauptfigur, einen Ausweg aus der Stadt zu finden.

Weitere Meldungen zu Stray:

In der Welt von „Stray“ durchstreift ihr die Gegend, sowohl oben als auch unten, verteidigt euch gegen unvorhersehbare Bedrohungen und löst Rätsel an geheimnisvollen Orten. „Stray“ befindet sich für den PC und die PlayStation-Konsolen in Entwicklung. Anbei noch einmal der im Rahmen der offiziellen Ankündigung veröffentlichte Trailer.

Weitere Meldungen zu Stray.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren