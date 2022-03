Dying Light 2: Patch 1.07/1.007 für PS4 und PS5 veröffentlicht – Changelog

Techland hat für „Dying Light 2“ das Update 1.07 (PS5-Version 1.007) veröffentlicht. Der Patch behebt unter anderem den Deathloop-Bug, was laut Techland für „alle bekannten Fälle“ gilt. Ebenfalls nimmt sich die Aktualisierung dem Questblock-Problem an und verbessert das Spiel in verschiedenen Bereichen.

Verbesserungen am Koop-Modus

Ein großer Teil des Updates widmet sich dem Koop-Modus. Abstürze oder schwarze Bildschirme in bestimmten Situationen sollen dort künftig nicht mehr auftreten. Gleiches gilt für die Probleme beim Annehmen von Einladungen.

Dem Changelog zum neuen Update von „Dying Light 2“ lässt sich ebenfalls entnehmen, dass es bei Koop-Partys nicht mehr zu Spawns an weit entfernten Orten kommen sollte. Ein weiterer Punkt ist die Behebung des Problems, dass Gegner und Spieler in bestimmten Situationen durch den Boden fallen. Auch mehrere Performance-Probleme im Koop-Modus sollten der Vergangenheit angehören.

Das Ragdoll-Verhalten soll mit dem Patch natürlicher wirken und sich abhängig vom verwendeten Waffentyp unterschiedlich bemerkbar machen. Ebenfalls sollen die Kräfte beim Fallen aus der Höhe und beim Auftreffen auf verschiedene Körperteile natürlicher zum Einsatz kommen, wobei die Kraft aus der Richtung des Schlages beibehalten wird.

Wenn eine Ragdoll-Animation mit der Umgebung kollidiert, werden je nach Oberfläche, auf die der Körper fällt, der entsprechende Sound und die entsprechenden Effekte abgespielt.

Auch am Userinterface und verschiedenen Funktionen wurden Verbesserungen vorgenommen. Der Überlebenssinn funktioniert laut Techland nun korrekt und kann ohne Abklingzeit ausgelöst werden, nachdem man getroffen wurde oder bestimmte Parkour-Aktionen ausgeführt hat. Und es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der der Lebensbalken des Spielers, die Gegenstandsauswahl und die Tageszeitanzeige ein- und ausgeblendet oder dynamisch angezeigt werden können.

Das waren nur einige wenige Beispiele aus dem Changelog zum Update 1.07/1.007 für PS4 und PS5. Die vollständigen Patchnotes können auf der offiziellen Webseite von Techland angeschaut werden.

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zur Techland-Produktion und zu den Erweiterungen erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

