E3 2022: Digitales Event geplant? Ankündigung soll in Kürze erfolgen

Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben möchte, wird die E3 2022 definitiv stattfinden - wenn auch nur in einem rein digitalen Format. Die offizielle Ankündigung könnte in Kürze erfolgen.

In den vergangenen Monaten erreichten uns widersprüchliche Meldungen zur E3 2022. Zunächst wiesen die Verantwortlichen der ESA darauf hin, dass die Messe in diesem Jahr erneut in einem rein digitalen Format stattfinden wird.

In der offiziellen Begründung hieß es, dass die COVID-19-Pandemie weiterhin keinen sicheren Publikumsverkehr zulässt. Mitte Januar wiederum meldete sich VentureBeat-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb zu Wort, der in Erfahrung gebracht haben wollte, dass die E3 2022 möglicherweise überhaupt nicht stattfinden wird, da die Organisation und Planung ein „reines Chaos“ sei. Für neuen Gesprächsstoff sorgt mit dem Insider Tom Henderson aktuell ein weiterer alter Bekannter.

Steht die offizielle Ankündigung der E3 2022 unmittelbar bevor?

Wie Henderson von Quellen, die mit der Sachlage vertraut sind, erfahren haben möchte, wird die E3 2022 in der Tat stattfinden und wie geplant in einem digitalen Format abgehalten. „Laut dem ESRB, der heute E-Mails an die Entwickler verschickt hat, wird die E3 auch dieses Jahr wieder eine vollständig digitale Veranstaltung sein“, so Henderson. Da Entwickler bereits via E-Mail informiert wurden, geht Henderson davon aus, dass die offizielle Ankündigung der E3 2022 bereits in Kürze erfolgt.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten sich die Angaben von Henderson bewahrheiten, dann dürfte auch die Enthüllung des Termins für die E3 2022 bald über die Bühne gehen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Gamescom in diesem Jahr vom 24. bis zum 28. Auguste 2022 stattfinden und zum Publikumsverkehr zurückkehren wird.

Selbiges gilt für die Tokyo Game Show 2022, die vom 15. bis zum 18. September 2022 abgehalten wird.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022

Weitere Meldungen zu E3 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren