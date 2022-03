Outward: Definitive Edition für PS5, XSX und PC angekündigt

Das Open-World-Rollenspiel „Outward“ aus dem Hause Nine Dots wird eine Definitive Edition für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhalten. Dies hat der verantwortliche Publisher Prime Matter mitgeteilt.

Neue Inhalte und Verbesserungen im Gepäck

In der Definitive Edition, die bereits im Mai 2022 in den Handel kommen soll, sind neben dem eigentlichen Hauptspiel auch die beiden DLC-Inhalte „Die drei Brüder“ und „Die Soroboreaner“ enthalten. Des Weiteren werden einige neue Inhalte geboten, die unter anderem einzigartige Gegner in Dungeons, neue Niederlage-Szenarien und neue Krankheiten umfassen.

Selbstverständlich werden auch zahlreiche Quality of Life-Updates und Balanceanpassungen an der Definitive Edition vorgenommen. Unter anderem soll man endlich auf das eigene Lager zugreifen können, wenn man in der Welt eines Freundes unterwegs ist. Das Zaubern soll nicht mehr so fummelig sein, wobei auch Totem-Workshops in jeder Region hinzugefügt werden. Das Crafting soll wiederum zugänglicher werden.

Doch eine Frage bleibt noch: Gibt es ein kostenloses Upgrade auf die Definitive Edition? Jein.

Wer lediglich das Hauptspiel besitzt, erhält kein kostenloses Upgrade! Allerdings werden alle Spieler bedacht, die sowohl das Hauptspiel als auch die beiden erwähnten DLCs „Die drei Brüder“ und „Die Soroboreaner“ besitzen.

Mit einem Entwicklertagebuch haben die Verantwortlichen bereits einen Blick auf „Outward: Definitive Edition“ gegeben.

