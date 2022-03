PS4 & PS5: PlayStation-Store-Charts im Februar

Im Februar kamen mehrere große Spiele auf den Markt. Und sie landeten erwartungsgemäß auf den Spitzenplätzen der Charts im PlayStation Store, die erneut gesplittet wurden.

Der erfolgreichste PS5-Neueinsteiger im vergangenen Monat war „Elden Ring“, das sich erfolgreich gegen die große Konkurrenz durchsetzen konnte. Das PlayStation-exklusive „Horizon Forbidden West“ musste sich mit dem zweiten Rang begnügen, gefolgt von „Dying Light 2“ auf Platz 3.

Auch „Cyberpunk 2077“ meldete sich noch einmal auf den vorderen Plätzen der PlayStation Store-Charts zurück – diesmal aber in einer anderen Liste. Beflügelt wurden die Verkäufe von der PS5-Fassung, die mit reichlich Verspätung auf den Markt gebracht wurde. Es folgen „Sifu“, „F1 2021“ und der Dauerseller „FIFA 22“.

Die erfolgreichsten PSN-Spiele im Februar

PS5-Charts im Februar

Elden Ring Horizon Forbidden West Dying Light 2 Cyberpunk 2077 Sifu F1 2021 FIFA 22 Assassin‘s Creed Valhalla NBA 2K22 Among Us It Takes Two Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 Star Wars: Fallen Order Riders Republic Call of Duty: Vanguard Kena: Bridge of Spirits Far Cry 6 Resident Evil Village Five Nights at Freddy‘s: Security Breach

In den PS4-Charts sieht die Reihenfolge etwas anders aus. Hier konnte sich das 2021 veröffentlichte „FIFA 22“ durchsetzen. Es folgen „Horizon Forbidden West“, „Dying Light 2“ und erst auf dem vierten Rang „Elden Ring“.

PS4-Charts im Februar

FIFA 22 Horizon Forbidden West Dying Light 2 Elden Ring Grand Theft Auto 5 Minecraft Horizon Zero Dawn F1 2021 The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 Among Us God of War Sifu Gang Beasts Assassin‘s Creed Valhalla Die Sims 4 Call of Duty: Vanguard Dying Light Uncharted: The Nathan Drake Collection

Einzeln aufgelistet wurden ebenfalls die PlayStation VR-Charts, auch wenn sich die Überraschungen hier in Grenzen halten. Mit der Veröffentlichung von PlayStation VR2 (möglichweise in diesem Jahr) dürfte an dieser Stelle wieder frischer Wind hineinkommen.

PSVR-Charts im Februar

Beat Saber Creed: Rise to Glory Job Simulator Superhot VR Sniper Elite VR The Room VR: A Dark Matter Gun Club VR Zenith: The Last City Rick and Morty: Virtual Rick-ality Swordsman VR

Die vorderen Ränge der Free-to-Play-Charts gingen erneut an die erfolgsverwöhnten Spiele „Fortnite“ und „Rocket League“. Bei „Warzone“ hingegen scheint zunehmend die Luft raus zu sein. Auch „Destiny 2“ verweilt auf den unteren Plätzen der Top 10.

Free-to-Play-Charts im Februar

Fortnite Rocket League Rec Room Yu-Gi-Oh! Master Duel Call of Duty: Warzone Apex Legends eFootball 2022 Genshin Impact Destiny 2 Brawlhalla

