GTA 6: Meilenstein erreicht? Insider deutet Ankündigung bis Ende 2022 an

Nach den zahlreichen Gerüchten der vergangenen Monate kündigten Take-Two Interactive und die Entwickler von Rockstar Games die laufenden Arbeiten an „GTA 6“ Anfang des vergangenen Monats auch offiziell an.

Für neuen Gesprächsstoff sorgen aktuell die Aussagen von Rockstar Magazines Chris Klippel, der sich in den letzten Monaten immer wieder mit vermeintlichen Insider-Informationen zu Wort meldete. Wie Klippel in Erfahrung gebracht haben möchte, soll die Entwicklung von „GTA 6“, die laut seinen Informationen 2020 einem Reboot unterzogen wurde, intern kürzlich den nächsten großen Meilenstein erreicht haben.

„Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von #GTA6 wurde erreicht. Die Dinge sollten sich intern bei Rockstar beschleunigen“, so Kippel in einem frisch abgesetzten Tweet.

Release frühestens Ende 2024?

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die offizielle Enthüllung von „GTA 6“ möglicherweise noch in diesem Jahr über die Bühne gehen wird. Genauer gesagt Ende 2022. Laut Klippel sollten wir übrigens nicht davon ausgehen, dass der kürzlich erreichte Meilenstein dazu führt, dass der Release von „GTA 6“ früher erfolgt, als angenommen. Demnach sollten wir nicht vor Ende 2024 mit dem Release des ambitionierten Open-World-Projekts rechnen.

Da die Aussagen von Klippel in der Regel nicht von offizieller Seite kommentiert werden, sollten wir seine Angaben auch dieses Mal mit der nötigen Vorsicht genießen. Zumal konkrete Informationen und erstes Spielszenen zu „GTA 6“ nach wie vor auf sich warten lassen. Wie Strauss Zelnick, der Geschäftsführer von Take-Two Interactive, in einem Anfang Februar geführten Interview andeutete, können wir uns aber wohl auf zahlreiche Neuerungen und frische Ideen einstellen.

So hieß, dass „GTA 6“ entwickelt wird, um in der Lage zu sein, kreativ wie spielerisch neue Wege zu gehen. Was das Ganze in der Praxis bedeutet, erfahren wir möglicherweise Ende des Jahres – zumindest wenn Chris Klippel Recht behält.

Je pense qu’une (vraie) annonce en fin d’année peut être envisageable. Dans tous les cas, je ne vois pas le jeu arriver avant fin 2024 ! 😊 pic.twitter.com/jDcrkxwjuo — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) March 11, 2022

