Xbox Series X/S: Offenbar Showcase im E3-Stil für Juni geplant

Eine klassische E3 mit Präsentationen vor Ort wird es auch in diesem Jahr nicht geben, was die Publisher dazu bewegt, ihre ganz eigenen Shows zu streamen. Sony gab noch keine Pläne heraus, sodass offen ist, was der PS5-Hersteller für den kommenden Frühling und Sommer plant. Etwas weiter ist Microsoft.

Bestätigt wurde bereits, dass die Redmonder am 16. März 2022 einen neuen ID@Xbox Showcase veranstalten werden. Das scheint aber nur der Anfang zu sein. Der Xbox Era-Mitbegründer Nick Baker möchte erfahren haben, dass Showcases für Mai und September geplant sind. Während ein Showcase im Mai nicht überraschend wäre, scheint es, dass zumindest im Juni eine Show im Stil der E3 in trockenen Tüchern ist.

E3-ähnliche Show im Juni

Das berichtet der GamesBeat-Journalist Jeff Grubb, der kürzlich in einer Show mit Mike Minotti von VentureBeat zu Wort kam. In Bezug auf die Xbox-Showcases erklärte Grubb: „Ich werde wahrscheinlich bald mehr dazu sagen können, aber es ist im Juni, nicht im Mai. Nun, sie könnten etwas im Mai oder September machen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass sie eine E3-ähnliche Show im Juni planen.“

Grubb betonte weiter: „Sie sprechen mit Partnern, um dort große Spiele zu zeigen. Das ist jetzt gerade im Gange und es ist März, also ist es nicht so, dass sie den Zug wechseln oder das große Schiff umdrehen können. Sie gehen in diese Richtung und werden in diesem Zeitrahmen etwas unternehmen“.

Auch Andy Robinson von VGC meldete sich zu diesem Thema zu Wort und betonte, dass die Aussagen von Grubb mit dem übereinstimmen, was seine eigenen Quellen mitgeteilt haben.

Microsoft ist seit Jahren auf der E3 vertreten. Und selbst als die E3 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde, veranstaltete das Unternehmen im Juli 2020 einen eigenen Showcase mit Spielen.

Offen ist, was Sony in diesem Jahr veranstalten wird. Vor allem in Hinblick auf PlayStation VR2, das vielleicht schon in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, dürfte die eine oder andere große Präsentation bevorstehen – womöglich im Zuge der Gamescom 2022, die digital und nach zwei Jahren erstmals wieder vor Ort stattfinden soll.

