Bundle for Ukraine: Mega-Spielepaket zur Unterstützung der Ukraine – Update 5

Update 5 vom 12. März 2022: Mehr als 355.000 Spieler steuerten mittlerweile über 5 Millionen Dollar bei. Auch die weiter unten verlinkte 2Gether-Aktion läuft weiterhin. Hier sind es aktuell mehr als 830.000 Euro.

Update 4 vom 12. März 2022: Die 4 Millionen Dollar wurden inzwischen geknackt und es gibt ein neues Ziel mit 5 Millionen Dollar. Schon jetzt steht der Zähler bei rund 4,4 Millionen Dollar, die von mehr als 300.000 Spielern beigesteuert wurden. Noch mehr als 5 Tage könnt ihr euch hier an der Aktion beteiligen.

Update 3 vom 10. März 2022: Seit dem Start der Indie-Aktion wurden mehr als 3,4 Millionen Dollar eingenommen. Die angestrebten 4 Millionen Dollar könnten demnach heute erreicht werde.

Falls ihr direkt spenden möchtet: 2Gether, ein Zusammenschluss von Medienvertretern, Influencern und Co, sammelt auf betterplace.org Geld für die Ukraine. Bislang kamen mehr als 800.000 Euro zusammen. Selbst Geld einließen lassen könnt ihr hier. Die Spenden fließen in mehrere Projekte, darunter die medizinische Betreuung betroffener Kinder.

Update 2 vom 9. März 2022: In der vergangenen Nacht wurde die Marke von zwei Millionen Dollar geknackt, woran sich mehr als 150.000 Spieler beteiligten. Aktuell sind es 2,2 Millionen Dollar. Gleichzeitig wurde das Ziel auf vier Millionen Dollar angehoben. Und bei der aktuellen Dynamik könnten diese heute oder morgen erreicht werden.

Update: Die „Bundle for Ukraine“-Aktion hat in Windeseile einen ersten Meilenstein hinter sich gelassen. Nach nur wenigen Stunden war das Ziel, mindestens eine Million Dollar zu sammeln, erreicht. Fast 70.000 Spieler steuerten diesen Betrag bei. Die Sammelaktion läuft neuneinhalb weitere Tage. Hier könnt ihr euch daran beteiligen.

Ursprüngliche Meldung vom 8. März 2022: Der Krieg in der Ukraine schockiert die Welt seit Tagen. Stündlich erreichen uns Bilder aus den umkämpften Gebieten. Sie zeigen zerstörte Häuser und Wohngegenden, tote und verletzte Menschen, darunter häufig Kinder, und tatsächliche Kampfhandlungen.

Nachdem zahlreiche Unternehmen aus der Videospielebranche in den vergangenen Tagen ihren temporären Rückzug vom russischen Markt bekanntgaben, gehen Indie-Entwickler einen Schritt weiter und sammeln Geld für humanitäre Zwecke. Es wurde ein riesiges Paket geschnürt, das ihr kaufen könnt. Die Einnahmen sollen den Menschen in der Ukraine helfen.

Das „Bundle for Ukraine“ istund enthält 991 Items. Spieler, die eine Mindestspende von 10 Dollar leisten, erhalten sämtliche Inhalte DRM-frei. Sie haben einen Gegenwert von 6.544 Dollar.

Das Paket umfasst etwa 600 Videospiele. Außerdem gibt es rund 300 Tabletop-Rollenspiele und eine Vielzahl von Büchern, Zeitschriften, Comics und Soundtracks. Auf der Konsole könnt ihr damit nichts anfangen. Doch vielleicht ist der eine oder andere PC-Spieler unter euch.

Zur Aktion: Bundle for Ukraine

Der gesamte Erlös wird zwischen zwei Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt, deren Ziel es ist, den Menschen in der Ukraine während und nach der Invasion durch Russland zu helfen. Die Einnahmen gehen in gleichen Teilen an das International Medical Corps, das in der Region medizinische Hilfe leistet, und an Voice of Children, ein ukrainisches Unternehmen, das Kindern hilft, mit den Schrecken des Krieges und PTBS fertig zu werden.

Die Aktion endet in rund zehn Tagen. Bisher haben fast 34.000 Spieler einen Betrag von zusammen rund 500.000 Dollar beigesteuert. Durchschnittlich werden 15 Dollar investiert.

In einem gemeinsamen Statement schreiben die Indie-Entwickler: „Die Menschen in der Ukraine werden angegriffen. Als Spieleentwickler wollen wir neue Welten erschaffen, nicht die, die wir haben, zerstören. Deshalb haben wir uns zusammengetan, um dieses Wohltätigkeitspaket zu präsentieren und den Ukrainern zu helfen, diese Tortur zu überleben und nach dem Ende des Krieges wieder auf die Beine zu kommen.“

Man habe den Mindestbetrag niedrig gehalten, aber es wird empfohlen, mehr als diese Mindestsumme zu bezahlen, wenn ihr es euch leisten könnt. Alle Erlöse werden 50/50 zwischen den Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt.

Zu beachten ist: Käufer des Paketes erhalten keine Steam-Keys oder andere externe Keys. Die Downloads werden auf der itch.io-Seite angeboten.

The https://t.co/vTbmDLvWUP bundle for Ukraine is live!! ~1,000 games worth over $6,500, $10 minimum donation, all proceeds donated to charity. Let’s do what we can! https://t.co/oSgXio6UkJ pic.twitter.com/6oTPoo2g57 — brandon sheffield (@necrosofty) March 8, 2022

