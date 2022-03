Elden Ring: Aktueller Rekord – Speedrun in nur 29 Minuten

Letzte Woche berichteten wir über den Speedrun von LilAggy. Der Youtuber schaffte es, das neueste Soulslike-Rollenspiel in knapp einer Stunde durchzuspielen. Doch nur kurze Zeit später legte Distortion2 einen drauf und spielte „Elden Ring“ in nur 49 Minuten durch.

Von Tag zu Tag schneller

Das reichte dem erfahrenen Speedrunner aber nicht aus: Einen Tag später unterbot er seinen vorherigen Run um zwölf Minuten. Weitere 24 Stunden vergingen, bis er die Hauptkampagne in lediglich 36 Minuten absolvierte. Am nächsten Tag brauchte er nur noch 33 Minuten. Heute veröffentlichte er schließlich den nächsten Speedrun, mit dem er den aktuellen Rekord für den schnellsten Speedrun hält. In gerade einmal 28 Minuten und 57 Sekunden schafft er es, die Credits von „Elden Ring“ zu erreichen!

Wie Distortion2 das geschafft hat? Zuerst einmal hat er sich die effektivsten Routen eingeprägt. Während des Durchlaufs verwendete er immer wieder Doppelsprünge, um so viele Areale wie möglich umgehen zu können. Zudem benutzt er die Speedrun-Technik „Wrong Warping“, die das Spiel dazu zwingt, neu zu laden. Die Spielfigur wird dank dieser Methode in ein anderes Gebiet verfrachtet, wodurch ein großer Teil der Kampagne übersprungen werden kann.

Weil es sich um einen Any% Run handelt, ist der Einsatz dieser Technik erlaubt. Es geht ausschließlich darum, das Hauptspiel zu beenden. Welche Fortschritte man am Ende vorweisen kann, spielt keine Rolle.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

Die meisten Speedrunner entscheiden sich übrigens für den Samurai als Startklasse. Grund dafür ist der hohe Blutungsschaden des anfänglichen Katana-Schwerts, der gerade bei Bossgegnern hilfreich ist.

Der Speedrun in nur 29 Minuten:

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren