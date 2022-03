Flintlock – The Siege of Dawn: Open World-RPG von den „Ashen“-Entwicklern angekündigt

Flintlock – The Siege of Dawn:

Erkundet mit Nor Vanek eine offene Spielwelt.

„Flintlock: The Siege of Dawn“ ist ein actiongeladenes Open World-RPG, das von A44 Games entwickelt wird. Dabei handelt es sich um das Studio, das im Jahr 2018 „Ashen“ für Xbox und PC herausbrachte. Ein Jahr später folgte die PS4-Umsetzung.

Ihr werdet Nor Vanek spielen, die zur Koalitionsarmee gehört. Gemeinsam mit der seltsamen Kreatur Enki, die über magische Kräfte verfügt, startet sie seinen persönlichen Rachefeldzug gegen die Götter. Meistert dafür ein anspruchsvolles Kampfsystem, das den Einsatz von Waffen und Magie miteinander verbindet. Zudem müsst ihr ein Team aus Sprengstoff- und Waffenexperten zusammenstellen, um im Kampf gegen die Götter eine Chance zu haben.

Die Koalitionsarmee ist der letzte Widerstand der Menschheit. Nachdem die Götter das Tor zum Jenseits geöffnet haben, konnten zahlreiche Untote entkommen. Deshalb droht den Menschen die totale Ausrottung. Nehmt den Kampf gegen die Untoten und die Götter auf, um die Welt zurückzuerobern.

Erkundet eine frei begehbare Spielwelt, in der alle möglichen Gefahren lauern. Dabei müsst ihr mehrere Geheimnisse lüften, die sich in der riesigen Stadt der Dämmerung befinden.

Die Veröffentlichung soll im Laufe dieses Jahres stattfinden. Xbox- und PC-Spieler können „Flintlock: The Siege of Dawn“ über die Webseite bereits jetzt auf die Wishlist setzen. Gleich zum Release-Tag wird der Titel in den Game Pass aufgenommen. PS5- und PS4- Spieler hingegen müssen sich noch eine Weile gedulden. Möglicherweise erfolgt die PlayStation-Version erneut einige Zeit später.

Der cinematische Ankündigungstrailer:

