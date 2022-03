Stranger of Paradise – FF Origin: Details zum Endgame und den kommenden DLCs

Passend zum Release in dieser Woche sprachen die Entwickler von Team Ninja über das Endgame ihres Action-Rollenspiels "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin". Darüber hinaus wurden erste Details zu den kommenden DLCs genannt.

In dieser Woche veröffentlichen Square Enix und die Entwickler von Team Ninja das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ für die Konsolen und den PC.

Passend dazu sprachen die Entwickler des japanischen Studios im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von WCCFTech ausführlich über ihr neues Projekt und gingen dabei unter anderem auf die Möglichkeiten ein, die sich euch offenbaren, wenn ihr die Kampagne abgeschlossen habt. „Sobald Sie das Spiel abgeschlossen haben, können Sie die schwierigeren Schwierigkeitsstufen annehmen und auch höhere Stufen für Jobs freischalten oder andere Dinge, mit denen Sie Ihren Charakter entwickeln können“, heißt es hierzu.

Und weiter: „Oder man geht los und holt sich stärkere Waffen, stärkere Ausrüstung, die es Ihnen ermöglichen wird, diese höheren Schwierigkeitsgrade zu bewältigen. Das sind die Elemente, die es gibt, nachdem das Spiel beendet wurde.“

Das steckt in den kommenden DLCs

Ein weiteres Thema, das im Interview besprochen wurde, sind die drei Download-Erweiterungen, die lediglich im Rahmen des Season-Pass von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ angeboten werden. Hier dürfen sich die Spieler und Spielerinnen demnach auf neue Geschichten, zusätzliche Waffen und mehr freuen. Zudem denken die Macher von Team Ninja laut eigenen Angaben über neue Dungeons und Gelegenheiten, die Spielwelt zu erkunden, nach.

„Wir schauen uns neue Jobs an, was auch neue Waffen, neue Arten von Waffen bedeutet. Aber wir schauen zum Beispiel auch darauf, neue Aktionen zu bestehenden Jobs hinzuzufügen. Also denke ich, dass es in den DLCs viel gibt, auf das man sich freuen kann“, heißt es hierzu weiter.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird ab dem 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Für alle Vorbesteller auf den Konsolen startet die Reise bereits am morgigen Dienstag.

