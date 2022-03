Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Mit Crossplay-Unterstützung? Entwickler klären auf

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin:

In dieser Woche wird das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Kurz vor dem Release klärten die Entwickler auf, ob und in welcher Form eine Crossplay-Unterstützung mit von der Partie ist.

In dieser Woche erscheint mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ das neueste Action-Rollenspiel der „Ninja Gaiden“- und „Nioh“-Macher von Team Ninja für die Konsolen und den PC.

Bekanntermaßen handelt es sich bei „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ um ein Rollenspiel-Abenteuer, das kooperativ mit anderen Spielern und Spielerinnen in Angriff genommen werden kann. Kurz vor dem finalen Release gingen die Entwickler von Team Ninja noch einmal auf die Multiplayer-Komponente ein und klärten auf, ob und in welcher Form mit einer Crossplay-Unterstützung zu rechnen ist.

So viel vorweg: Während PC-Spieler unter sich bleiben, können Konsolen-Nutzer zumindest mit Spielern und Spielerinnen innerhalb der jeweiligen Konsolen-Familie zusammenspielen.

Crossplay wird wohl nicht nachgereicht

„Innerhalb derselben Konsolenfamilie ist Crossplay möglich, aber es ist nicht möglich, Crossplay zwischen verschiedenen Konsolenfamilien durchzuführen“, so die Verantwortlichen von Team Ninja. Wie im weiteren Verlauf der Stellungnahme angedeutet wurde, sollten wir auch nicht damit rechnen, dass eine vollumfängliche Crossplay-Unterstützung für das Action-Rollenspiel zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird.

„Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ erzählt euch eine alternative Geschichte in der Welt des originalen „Final Fantasy I“ aus dem Jahr 1987 und wird ab dem kommenden Freitag, den 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Vorbesteller auf den Konsolen können bereits am morgigen Dienstag, den 15. März 2022 loslegen. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, kann zunächst zur kostenlosen Demo greifen und seine Fortschritte beim Kauf der Vollversion übertragen.

