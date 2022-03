Tiny Tina’s Wonderlands: Startet mit voller Crossplay-Unterstützung

In wenigen Wochen erscheint mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ der neueste Loot-Shooter des texanischen Entwicklerstudios Gearbox Software für die Konsolen und den PC.

Nachdem die Verantwortlichen in der letzten Woche bereits eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung versprachen, zauberte Gearbox Software kurz vor dem Release eine weitere kleine Ankündigung aus dem Ärmel. Wie die Entwickler bekannt gaben, wird „Tiny Tina’s Wonderlands“ bereits zur Markteinführung über eine volle Crossplay-Unterstützung verfügen. Nachdem die PlayStation-Plattformen bei „Borderlands 3“ erst einmal außen vor bleiben, erstreckt sich der Crossplay-Support dieses Mal auch auf die PS4 und die PS5.

Da es sich bei der vollen Crossplay-Unterstützung auf allen Plattformen um ein Feature handelt, das das verantwortliche Entwicklerteam in dieser Form zum ersten Mal in Angriff nimmt, bittet man die Community um Verständnis, wenn zum Start kleinere technische Probleme auftreten sollten. Diese möchten die Entwickler so schnell wie möglich aus der Welt schaffen.

Weitere Meldungen zu Tiny Tina’s Wonderlands:

„Bitte seht es uns nach, wenn es da vereinzelte Probleme gibt. Das ist eine harte Arbeit und keine der Plattformen wurde dafür entwickelt. Wir haben Unmögliches geleistet, um es möglich zu machen und zu versuchen, es so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Aber dies ist Neuland und die Wildnis ist keine Testumgebung“, ergänzte Gearbox Software und wies am Rande darauf hin, dass die Crossplay-Unterstützung von „Borderlands 3“ auf den PlayStation-Plattformen nachgereicht werden soll. Ein Termin wurde hier jedoch nicht genannt.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ wird ab dem 25. März 2022 für den PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Tiny Tina’s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022