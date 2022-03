Europa-Charts: Elden Ring dominiert im Februar – Xbox Series X/S erstmals vor der PS5?

Wie sich den Erhebungen von GSD entnehmen lässt, sicherte sich das von From Software entwickelte Rollenspiel "Elden Ring" in Europa den Titel des meistverkauften Videospiels im Februar 2022. An der Hardware-Front hingegen hat weiterhin Nintendos Switch die Nase vorne.

In Zusammenarbeit mit den Markforschern von GSD veröffentlichte GamesIndustry.biz heute die europäischen Hard- beziehungsweise Software-Charts aus Europa und entsprechende Statistiken.

Die Spitze der Hardware-Charts, bei denen laut GSD aufgrund fehlender Zahlen weder der deutsche noch der britische Markt berücksichtigt werden konnten, sicherte sich einmal mehr Nintendos Switch. Eine kleine Überraschung: Auf dem zweiten Platz findet sich die Xbox Series X/S ein, der es in Europa erstmals gelang, die PlayStation 5 in einem Monat hinter sich zu lassen. Da Zahlen aus Deutschland und Großbritannien fehlen, ist allerdings unklar, welches Gesamtbild sich in Europa wirklich ergeben würde.

Zumal sowohl die Xbox Series X/S als auch die PlayStation 5 weiter mit Lieferengpässen zu kämpfen haben, die dafür sorgen, dass neue Kontingente in der Regel innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Weiter heißt es, dass die Hardware-Verkäufe gegenüber dem Januar 2022 um 32 Prozent zurückgingen. Im Vergleich mit dem Vorjahres-Monat wartet sogar ein Minus in Höhe von 44 Prozent.

Elden Ring vor Horizon: Forbidden West

Deutlich erfreulicher entwickelte sich der europäische Software-Markt. Laut GSD wurden im vergangenen Monat 13,56 Millionen Spiele verkauft – gegenüber dem Vorjahres-Monat ein Plus von acht Prozent. 5,9 Millionen Spiele wurden dabei in der Retail-Fassung an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht (+ elf Prozent), während 7,66 Millionen Titel digital abgesetzt wurden (+ sechs Prozent).

Den Titel des erfolgreichsten Titels im Februar 2022 sicherte sich From Softwares Rollenspiel „Elden Ring“, das den größten europäischen Verkaufsstart seit „Call of Duty: Vanguard“ im November 2021 feierte.

Mit 44 Prozent stellte der PC die meisten „Elden Ring“-Verkäufe. Es folgen die PS5 mit 27 Prozent, die Xbox-Konsolen mit 16 Prozent und die PlayStation 4 mit 13 Prozent. In fast allen europäischen Märkten errang „Elden Ring“ im vergangenen Monat mit Abstand den Spitzenplatz der Software-Charts. Die Ausnahme bildet lediglich Deutschland, wo es sich im Februar 2022 erneut „Pokémon-Legenden: Arceus“ an der Spitze bequem machte.

Der zweite Platz ging letzten Monat an „Horizon: Forbidden West“. Hier entfielen laut GSD 59 Prozent der Verkäufe auf die PlayStation 5, während die PlayStation 4 41 Prozent beisteuerte. Abgerundet werden die Top Drei vom Switch-exklusiven „Pokémon-Legenden: Arceus“.

Abschließend ist von 1,3 Millionen verkauften Videospiel-Accessories die Rede. Hier waren der DualShock4 der PlayStation 4 und der DualSense-Controller der PlayStation 5 die meistgefragten Produkte.

Europa: Die Software-Charts im Februar 2022 (Retail & digital)

1. Elden Ring (Bandai Namco)

2. Horizon Forbidden West (Sony)

3. Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)

4. FIFA 22 (EA)

5. Dying Light 2: Stay Human (Techland)

6. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

7. Total War: Warhammer 3 (Sega)

8. Mario Party Superstars (Nintendo)*

9. XCOM 2 (2K Games)

10. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

11. F1 2021 (Codemasters)

12. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

13. Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)*

14. NBA 2K22 (2K Games)

15. Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

16. Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard)

17. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)*

18. Minecraft: Nintendo Switch edition

19. Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)*

20. Just Dance 2022 (Ubisoft)

*keine digitalen Daten verfügbar

Quelle: GamesIndustry.biz

