Ghostwire Tokyo: Immersion-Trailer veranschaulicht DualSense-Funktionen

Das neueste Werk von Tango Gameworks nähert sich dem Release. Bevor es in einer Woche so weit ist, bekommt ihr noch einen Immersionstrailer zu sehen.

Der Immersion-Trailer zu „Ghostwire: Tokyo“ zeigt die Funktionen des DualSense-Controllers im Einsatz. Als zeitexklusives Konsolenspiel für die PS5 unterstützt das schaurige Action-Adventure alle Funktionen der Sony-Konsole.

Spürt die übernatürlichen Fähigkeiten

Dank der adaptiven Trigger sollt ihr die Power des Hauptcharakters spüren können. Das haptische Feedback hingegen lässt euch die übernatürlichen Fähigkeiten erfühlen. Wie in vorherigen PS5-Spielen werdet ihr zudem die Regentropfen über den Controller wahrnehmen können. Eine weitere Rolle spielt der Lautsprecher des Gamepads. Protagonist Akito ist von einem Geist besessen, dessen Stimme ihr über den Lautsprecher hören werdet.

Ihr werdet eine düstere Version von Tokyo erkunden und dabei unheimliche Kreaturen bekämpfen. Die Geisterstadt lässt sich frei erkunden und enthält neben den Hauptmissionen zahlreiche Nebenquests. Wenn ihr alle Aufgaben erledigen möchtet, könnt ihr mit einer Spielzeit von 30 bis 40 Stunden rechnen.

„Ghostwire: Tokyo“ erscheint am 22. März, also in genau einer Woche, für PS5 und PC. Auf der Webseite von Bethesda könnt ihr das Spiel vorbestellen. Die Standard-Edition kostet 69,99 Euro, PS Plus-Nutzer sparen dabei zehn Prozent. Auch eine Deluxe Edition ist verfügbar, für die 89,99 Euro verlangt wird. Entscheidet ihr euch dafür, könnt ihr drei Tage vorher spielen. Zudem bekommt ihr ein Streetwear-Outfit-Paket, ein Shinobi-Outfit und eine Kunai-Waffe. Hier geht es zum Angebot im PlayStation Store.

