NetherRealm Studios: Mortal Kombat-Macher suchen nach einem Senior-Combat-Designer

In den vergangenen Monaten bestätigten die Verantwortlichen der NetherRealm Studios gleich mehrfach, dass intern mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen wurde.

Einer aktuellen Stellenausschreibung zufolge befinden sich die Entwickler der NetherRealm Studios derzeit auf der Suche nach Verstärkung und möchten den Posten des Senior-Combat-Designers neu besetzen. Zu den Aufgabenbereichen möglicher Interessenten werden neben dem Game-Design das Kampfsystem, das Balancing und die Weiterentwicklung von Charakteren gehören.

Da zudem vom Motion-Capturing die Rede ist, können wir wohl davon ausgehen, dass sich die Stellenausschreibung auf einen großen Triple-A-Titel für die Konsolen sowie den PC und nicht auf ein Mobile-Projekt bezieht.

Gerüchte deutete zuletzt auf Mortal Kombat 12 hin

Woran die NetherRealm Studios im Detail arbeiten, ist weiterhin unklar. Nachdem uns im vergangenen Jahr unbestätigte Berichte zu einem möglichen Fighting-Titel mit Marvel-Charakteren erreichten, schoss sich die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen auf „Mortal Kombat 12“ ein. Eine Entwicklung, an der die Entwickler der NetherRealm Studios übrigens nicht ganz unschuldig sind.

So veröffentlichte Senior-Production-Manager Jonathan Andersen Ende Januar einen Schnappschuss von seinem Schreibtisch beziehungsweise Arbeitsplatz. Bei einem genaueren Blick entdeckten die Nutzer auf seinem Bildschirm zwei Ordner mit den Bezeichnungen „MK12_Mast…“ und „Reptile“. Anfang März wiederum bestätigte der Insider „r00r“, der in der Vergangenheit mit diversen korrekten „Mortal Kombat“-Leaks auf sich aufmerksam machte, dass sich „Mortal Kombat 12“ in der Tat in Entwicklung befindet und Reiko zu einem Comeback verhelfen wird.

Offiziell bestätigt wurden seine Angaben bisher allerdings nicht.

