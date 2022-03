Silent Hill: Was steckt dahinter? Markenschutz in Japan erneuert

In den vergangenen Monaten wurde die "Silent Hill"-Reihe immer wieder mit einem möglichen Comeback in Verbindung gebracht. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt die Tatsache, dass sich Konami in Japan dazu entschloss, den Markenschutz von "Silent Hill" zu erneuern.

"Silent Hill": Die Reihe wird immer wieder mit einem Comeback in Verbindung gebracht.

In den vergangenen Monaten verging im Prinzip kaum eine Woche, in der uns nicht neue Gerüchte um eine mögliche Rückkehr der „Silent Hill“-Reihe erreichten.

Für frische Spekulationen sorgt die Tatsache, dass sich Konami in Japan dazu entschloss, den Markenschutz an der „Silent Hill“-Reihe zu erneuern. Was im Detail hinter diesem Schritt steckt, ist aktuell noch unklar. Zum einen wäre natürlich denkbar, dass wir es hier mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben, mit der Konami die Marke schützen möchte. Wie schnell im Zweifelsfall jemand anderes zugreifen kann, bekam Konami kürzlich zu spüren, als sich ein Nutzer die ausgelaufene offizielle Domain der Reihe sicherte.

Gleichzeitig befeuert der erneuerte Markenschutz aber natürlich die Gerüchte um ein Comeback der legendären Horror-Serie.

Erwarb Sony Interactive Entertainment die Marke?

In den letzten Monaten hieß es immer wieder, dass Sony Interactive Entertainment die Rückkehr der Marke (zum Teil) finanzieren wird, wobei der Reboot zu „Silent Hill“ bei den „Death Stranding“-Machern von Kojima Productions entstehen soll. Vor wenigen Tagen kam dann das Gerücht auf, dass noch in diesem Monat eine „State of Play“-Ausgabe stattfinden wird, die sich um eine von Sony Interactive Entertainment erworbene Konami-Marke drehen soll.

„Einige Entwickler, die ihre Spiele in der Show vorstellen werden, und sogar einige der PlayStation Studios haben darum gebeten, die Show zu verschieben, weil sie das Rampenlicht nicht von den schrecklichen Ereignissen ablenken wollen, die gerade passieren“, führten die Kollegen von Game Reactor zu der besagten „State of Play“-Episode aus und deuteten damit eine große Ankündigung an.

Offiziell wollten sich Konami und Sony Interactive Entertainment zu den neuesten Gerüchten um eine mögliche Rückkehr von „Silent Hill“ bisher jedoch nicht äußern.

